〈能源盤後〉燃料庫存增加 市場更廣泛拋售 原油下跌
鉅亨網編譯許家華 2024-05-31 06:11
國際油價周四 (30 日) 收低，係 因股市和其他風險資產遭擴大拋售，且官方數據顯示燃料庫存意外增加，令石油期貨承壓。
投資者正關注石油輸出國組織及其盟友 (即 OPEC+) 周日將召開的視訊會議，市場預計 OPEC + 將決議把原定於六月底到期的自願減產計畫延期。
能源商品價格
市場驅動力
由於全球股市延續跌勢，石油期貨面臨壓力。美股周三走跌後也承壓，部分係因美公債殖利率上升，儘管殖利率有所回落，但周四股市仍持續疲軟。
ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 表示：「美國經濟仍然具有彈性，通膨仍然令人擔憂。在這種背景下，聯準會 (Fed) 有空間將高利率維持更長的時間，這不利於石油需求預測，並構成價格下行壓力。」
「這種情況的另一個後果是金融市場風險偏好普遍下降，這也不利於石油價格。」
分析師稱，由於汽油期貨跌勢加劇，凸顯夏日駕駛季市場對燃料需求的擔憂，拖累原油周三走低。
美國能源資訊局 (EIA) 周四公布，上周 (5/24 止) 美國原油庫存減少 420 萬桶、汽油庫存增加 200 萬桶，以及餾分油庫存增加 250 萬桶。
根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周原油庫存將減少 30 萬桶，而汽油庫存將減少 70 萬桶，餾分油庫存將增加 10 萬桶。
《路透社》報導，OPEC+ 成員國正考慮將部分減產期限延長至 2025 年底。OPEC + 先前同意每日總計減產 366 萬桶至今年年底，並同意自願減產 220 萬桶 / 日至 6 月底到期。
分析師稱，石油市場已在價格上反映「自願減產措施延長至第三季或年底」的預期，而目前正討論的協議是將全部 366 萬桶 / 日或自願減產的 220 萬桶 / 日一部或全部延長至第三季或第四季。」
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