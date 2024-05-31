〈能源盤後〉燃料庫存增加 市場更廣泛拋售 原油下跌

鉅亨網編譯許家華 2024-05-31 06:11

國際油價周四 (30 日) 收低，係 因股市和其他風險資產遭擴大拋售，且官方數據顯示燃料庫存意外增加，令石油期貨承壓。

投資者正關注石油輸出國組織及其盟友 (即 OPEC+) 周日將召開的視訊會議，市場預計 OPEC + 將決議把原定於六月底到期的自願減產計畫延期。

能源商品價格

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.32 美分或 1.7%，收每桶 77.91 美元。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 1.74 美元或 2.1%，收每桶 81.86 美元。

6 月交割的汽油期貨價格下跌 2.4%，收每加侖 2.404 美元，為 2 月 29 日以來最低收盤價。

6 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.8% ，收每加侖 2.369 美元，為 6 月 12 日以來最低收盤價。

7 月交割的天然氣價格下跌 3.5%，收每百萬 Btu 2.572 美元。

市場驅動力

由於全球股市延續跌勢，石油期貨面臨壓力。美股周三走跌後也承壓，部分係因美公債殖利率上升，儘管殖利率有所回落，但周四股市仍持續疲軟。

ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 表示：「美國經濟仍然具有彈性，通膨仍然令人擔憂。在這種背景下，聯準會 (Fed) 有空間將高利率維持更長的時間，這不利於石油需求預測，並構成價格下行壓力。」

「這種情況的另一個後果是金融市場風險偏好普遍下降，這也不利於石油價格。」

分析師稱，由於汽油期貨跌勢加劇，凸顯夏日駕駛季市場對燃料需求的擔憂，拖累原油周三走低。

美國能源資訊局 (EIA) 周四公布，上周 (5/24 止) 美國原油庫存減少 420 萬桶、汽油庫存增加 200 萬桶，以及餾分油庫存增加 250 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周原油庫存將減少 30 萬桶，而汽油庫存將減少 70 萬桶，餾分油庫存將增加 10 萬桶。

《路透社》報導，OPEC+ 成員國正考慮將部分減產期限延長至 2025 年底。OPEC + 先前同意每日總計減產 366 萬桶至今年年底，並同意自願減產 220 萬桶 / 日至 6 月底到期。