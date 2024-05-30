〈能源盤後〉夏日駕駛季開跑 汽油反跌 拖累原油逆轉收低

鉅亨網編譯許家華 2024-05-30 06:30

國際油價周三 (28 日) 回吐早盤漲幅，收盤走低，係因儘管上周末美國進入夏日駕駛季，但汽油期貨仍暴跌。

交易員仍在等待 OPEC + 本周日 (6 月 2 日) 的會議結果，市場預計 OPEC + 將決議延長現行的減產措施 (原定下月底到期)。

能源商品價格

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 60 美分或 0.8%，收每桶 79.23 美元，自盤中高點 80.62 美元回落。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 62 美分或 0.7%，收每桶 83.60 美元。

6 月交割的汽油期貨價格下跌 1.8%，收每加侖 2.464 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.1% ，收每加侖 2.437 美元。

6 月交割的天然氣價格下跌 3.8%，收每百萬 Btu 2.493 美元。

市場驅動力

瑞穗證券 (Mizuho Securities) 能源期貨執行董事 Robert Yawger 周三表示，「夏日駕駛季僅開始第二個工作日，汽油就引領油價走低」。

美國的夏日駕駛季是指陣亡將士紀念日和勞動節之間的時期。

Yawger 表示，汽油裂解價差觸及每桶 24 美元的五個月低點，而近月 6 月汽油與 7 月汽油期貨之間的溢價繼續收窄，釋出潛在的需求負面信號。(裂解價差是原油的購買價格與可從中提煉的產品的銷售價格之間的差額)

分析師表示，近月期貨與次近月期貨之間的溢價收窄恐是現貨需求疲軟的跡象，尤其令人擔憂。

Yawger 警示，如果 6 月汽油期貨在周五到期之前，該價差轉為正價差將向市場發出「非常負面的訊息」。 (正價差：遠月合約價格> 近月合約價格)

「考量到夏日駕駛季才開始，現在汽油狀況尤其嚴峻，因為通常此時消費者有大量駕車需求，汽車燃料本應引領能源價格走高。」他說。

同時，OPEC + 周日將召開視訊會議，分析師認為，不召開實體會議的決定是「會議不會引起爭議」的信號，因此該會議應會決議延長現行 220 萬桶 / 日的減產措施。(原定 6 月底到期)

加拿大皇家銀行資本市場全球大宗商品策略主管 Helima Croft 表示：「我們認為，OPEC + 目前沒有向市場增產並引發價格再次走跌的意願，目前的價位已經讓一些生產商須承擔額外債務，並推遲一些備受矚目的項目排程。」

「現下若增加市場供應，可能會讓價格環境沒那麼好，而這不能靠降價後提高的市占所彌補。」