盤後速報 - 安碁資訊(6690)下週(6月6日)除息5.2元，預估參考價167.8元
鉅亨網新聞中心 2024-05-30 17:05
安碁資訊(6690-TW)下週(6月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.2元。
以今日(5月30日)收盤價173.00元計算，預估參考價為167.8元，息值合計為5.2元，股息殖利率3.01%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月30日)收盤價做計算，僅提供參考）
安碁資訊(6690-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為資訊安全管理服務。近5日股價下跌0.85%，櫃買市場加權指數上漲2.31%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/06
|173.00
|5.2012
|3.01%
|0.0
|2023/06/01
|178.0
|4.5
|2.53%
|0.0
|2022/05/27
|107.5
|3.6998
|3.44%
|0.0
|2021/08/19
|109.0
|3.3
|3.03%
|0.2
|2020/08/20
|175.0
|3.0
|1.71%
|0.2
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