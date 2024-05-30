search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 安碁資訊(6690)下週(6月6日)除息5.2元，預估參考價167.8元

鉅亨網新聞中心 2024-05-30 17:05

安碁資訊(6690-TW)下週(6月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.2元。

以今日(5月30日)收盤價173.00元計算，預估參考價為167.8元，息值合計為5.2元，股息殖利率3.01%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月30日)收盤價做計算，僅提供參考）

安碁資訊(6690-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為資訊安全管理服務。近5日股價下跌0.85%，櫃買市場加權指數上漲2.31%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/06 173.00 5.2012 3.01% 0.0
2023/06/01 178.0 4.5 2.53% 0.0
2022/05/27 107.5 3.6998 3.44% 0.0
2021/08/19 109.0 3.3 3.03% 0.2
2020/08/20 175.0 3.0 1.71% 0.2

最新相關新聞






Empty