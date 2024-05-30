盤後速報 - 大田(8924)下週(6月6日)除息4.3元，預估參考價88.9元
鉅亨網新聞中心 2024-05-30 17:05
大田(8924-TW)下週(6月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.3元。
以今日(5月30日)收盤價93.20元計算，預估參考價為88.9元，息值合計為4.3元，股息殖利率4.61%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月30日)收盤價做計算，僅提供參考）
大田(8924-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為高爾夫球桿頭及其半成品之製造、委託加工、裝配及銷售。藝術鑄品(不銹鋼質及銅質)之製造加工及銷售。前述各項有關產品之進出口貿易業務。近5日股價上漲0.97%，櫃買市場加權指數上漲2.31%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/06
|93.20
|4.3
|4.61%
|0.0
|2023/05/24
|114.5
|12.85
|11.22%
|0.0
|2022/06/17
|138.0
|13.7
|9.93%
|0.0
|2021/06/22
|157.5
|5.0
|3.17%
|0.0
|2020/05/27
|47.9
|3.8
|7.93%
|0.0
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