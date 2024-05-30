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鉅亨速報

盤後速報 - 大田(8924)下週(6月6日)除息4.3元，預估參考價88.9元

鉅亨網新聞中心 2024-05-30 17:05

大田(8924-TW)下週(6月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.3元。

以今日(5月30日)收盤價93.20元計算，預估參考價為88.9元，息值合計為4.3元，股息殖利率4.61%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月30日)收盤價做計算，僅提供參考）

大田(8924-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為高爾夫球桿頭及其半成品之製造、委託加工、裝配及銷售。藝術鑄品(不銹鋼質及銅質)之製造加工及銷售。前述各項有關產品之進出口貿易業務。近5日股價上漲0.97%，櫃買市場加權指數上漲2.31%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/06 93.20 4.3 4.61% 0.0
2023/05/24 114.5 12.85 11.22% 0.0
2022/06/17 138.0 13.7 9.93% 0.0
2021/06/22 157.5 5.0 3.17% 0.0
2020/05/27 47.9 3.8 7.93% 0.0

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