聯合國強烈譴責以色列襲擊拉法難民營

鉅亨網新聞中心 2024-05-30 16:00

以色列周日（26 日）晚間在加薩南部城市拉法發動空襲，並擊中一個巴勒斯坦流離失所者營地，造成婦女、兒童等至少 45 名巴勒斯坦人遇難，聯合國對此強烈譴責以色列襲擊拉法難民營。

聯合國秘書長古特雷斯在社交媒體上發文表示：「我譴責以色列的行動，這些行動奪走幾十名無辜平民的性命，而他們只不過是在這場戰爭中尋求庇護罷了。」 他說：「在加薩，沒有一個地方是安全的，必須停止這麼恐怖的經歷。」

古特雷斯在社交媒體發文譴責之後，又透過發言人發表聲明，對再次強烈譴責拉法遇襲事件，並呼籲立即停火，無條件釋放所有人質。

聯合國秘書長古特雷斯在聲明中為喪命的 3 萬 6,000 多名巴勒斯坦人和大約 1,500 名以色列人感到悲痛，這些暴力包括去年 10 月 7 日哈瑪斯和其他巴勒斯坦武裝團體在以色列做出的令人發指的恐怖行為。他說，現在人為饑荒又導致加薩人道主義災難更加嚴重。

古特雷斯強調，以色列必須根據安理會第 2720 號決議，開放所有過境點，協助人道主義援助物資運送。

聯合國中東和平進程特別協調員文內斯蘭（Tor Wennesland）也在空襲悲劇發生後發表聲明，他表示：「儘管以色列國防軍稱他們的目標是一處哈瑪斯的設施，並擊斃兩名哈瑪斯高級別戰鬥人員，但令人深感不安的是，在這樣一個人們尋求庇護的地方，有這麼多婦女和兒童因此喪命。」

他呼籲以色列當局徹查這起事件，追究任何不法行為者的責任，並立即採取措施，以保護平民。