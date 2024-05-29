共軍環台軍演是否會常態化？國台辦這麼說

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-29 11:02

共軍上周舉行環台軍演後，外界關注解放軍軍演是否會常態化的問題，中國國台辦在周三（29 日）表示，「台獨」挑釁一日不止，解放軍捍衛國家主權和領土完整的行動就一刻不停。

國台辦周三舉行例行記者會，有記者提問，解放軍東部戰區上周組織戰區、陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊展開軍事演習，此次演習的名稱是「聯合利劍 - 2024A」，這個「A」是否代表還會有「B」甚至是「C」？今後此類規模軍演是否會常態化？

國台辦發言人朱鳳蓮指出，解放軍在台灣周邊舉行「聯合利劍－2024A」演習，是對台灣領導人 520 就職演說謀「獨」挑釁的堅決懲戒，是對外部勢力縱容支持「台獨」、干涉中國內政的嚴厲警告，是捍衛國家主權和領土完整的正義行動。「台獨」挑釁一日不止，解放軍捍衛國家主權和領土完整的行動就一刻不停。

此外，許多台灣藝人近日在微博轉發《央視》「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家，『台獨』死路一條，祖國統一是不可擋」的貼文。朱鳳蓮大讚：「這些都是自然而然的真情流露。」