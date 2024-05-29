台灣藝人表態支持統一 國台辦：自然而然真情流露

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-29 17:50

近日近百位台灣藝人轉發海報支持兩岸統一，中國國台辦周三（29 日）對此表示，台灣演藝人員以各種方式表達對兩岸關係、對中華兒女身分認同的態度，「這些都是自然而然的真情流露」。

據《澎湃新聞》報導，國台辦周三舉行例行記者會，發言人就近期兩岸熱點問題回答記者提問。香港《鳳凰衛視》記者提問：近日多名台灣藝人在公開場合說表達兩岸中國人都是中華民族一分子，對此國台辦有何評論？

國台辦發言人朱鳳蓮表示，大家看到，這些天有近百位台灣演藝人員以各種方式表達對兩岸關係、對中華兒女身分認同的態度，有的轉發《央視》新聞首發的「統一」海報，這個海報在微博的閱讀量已經超過 18 億次，轉發量也有 1,700 多萬次。

她說，有的藝人向粉絲講述從自家長輩了解到自己祖籍地和名字的淵源，還有的說兩岸都是中華兒女，盼更多交流，可以說是接力式表達兩岸都是中國人。這些都是自然而然的真情流露。

朱鳳蓮進一步表示，台灣領導人賴清德及民進黨有些人出於政治私利，蓄意製造兩岸對立對抗，給這些台灣演藝人員扣上所謂「被迫表態」的帽子，充分說明兩點：

第一，民進黨當局非常心虛，害怕兩岸同胞走近走親，不但刻意忽略台灣要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，還百般打壓汙蔑。

第二，民進黨當局在加碼製造「綠色恐怖」，讓很多台灣民眾不敢說出心裡話。