〈鴻海攻電動車〉經濟部輔導鴻華先進、中華汽車 國產電動小客車今年上路上看1萬台

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-28 18:19

經濟部積極推動國內車廠生產國產電動車，已輔導國產電動小客車 LUXGEN n7 及電動商用車「中華 E300」量產販售，截至 4 月底已有 1,555 台 n7 領牌上路，預期今 (113) 年將上看 1 萬台國產電動小客車上路。



因應國發會「2030 電動車市售比 30%、2040 電動車市售比 100%」等目標，經濟部協助車廠投入國產電動車在地生產，並開發符合國內低碳運輸所需的電動小貨車，同時也協助臺灣車輛零組件產業朝向電動化及智慧化轉型，提升業者在國際電動車供應鏈位階。

此外，中華電信及中華郵政業已帶頭購買 144 台電動商用車納為公務用車，而地方環保局亦與車廠合作，投入電動資源回收車試運行。



產發署表示，近期於市場販售的國產電動車 LUXGEN n7(鴻華先進開發)，具備整合臺灣供應鏈、自主開發設計、大面積直列式面板及串聯充電系統平台等特色，其電子電器架構 (EEA) 關鍵零組件融合域控制器 (Fusion Domain) 採用旺宏電子、瑞昱等元件。

另車用資訊娛樂系統（IVI system）關鍵元件採用聯發科、啟碁等元件，並以較進口電動車親民的售價，成功獲得臺灣車市關注度及訂單熱潮；而中華汽車所開發的電動小貨車，除具備臺灣自主開發特色外，採用如捷能動力科技馬達與驅動器等國產化零組件，有效串聯產業鏈能量，也是各界期待的產品之一。