川普：我會阻止拜登走向「第三次世界大戰」

鉅亨網新聞中心 2024-05-28 09:00

美國前總統川普上周六（25 日）出席自由黨全國代表大會，表示如果他打贏美國總統大選，將致力於迅速結束烏克蘭戰爭，並阻止拜登政府走向「第三次世界大戰」。

川普說，在現任總統拜登領導下，美國正在變成一個「失敗國家」。他向自由黨選民承諾，如果他重返白宮，會恢復美國的和平與穩定，包括解決邊境危機、停止把美國納稅人的錢浪費在資助外國軍隊上。

川普指出：「我們將宣揚美國的自由、繁榮、資本主義。在我贏得大選後不久，就會解決烏克蘭危機，這樣我們就不用浪費數千億美元資助別人的戰爭，這樣我們就能立即拯救成千上萬的人。」

川普還說，他會致力於恢復和平與穩定，阻止拜登走向「第三次世界大戰」。

川普並未詳述準備如何結束烏克蘭戰爭，但他曾表示，已經制定了一個詳細計畫，可以在「24 小時內」結束戰爭。

目前拜登政府仍持續向烏克蘭供應武器裝備。美國國務卿布林肯上周五宣布，會再向烏克蘭提供價值 2.75 億美元的軍事援助，包括海馬斯（HIMARS）等裝備。

《美聯社》指出，自 2022 年 2 月以來，美國已經向烏克蘭提供超過 500 億美元的軍事援助。