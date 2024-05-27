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鉅亨速報

盤後速報 - 華通(2313)下週(6月3日)除息1.5元，預估參考價74.8元

鉅亨網新聞中心 2024-05-27 17:05

華通(2313-TW)下週(6月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(5月27日)收盤價76.30元計算，預估參考價為74.8元，息值合計為1.5元，股息殖利率1.97%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

華通(2313-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為多層印刷電路板。近5日股價上漲0.13%，集中市場加權指數上漲1.44%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/03 76.30 1.5 1.97% 0.0
2023/04/13 46.35 2.7 5.83% 0.0
2022/04/07 49.15 1.8 3.66% 0.0
2021/07/08 42.3 1.5 3.55% 0.0
2020/07/09 49.8 1.2 2.41% 0.0

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