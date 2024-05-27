盤後速報 - 華通(2313)下週(6月3日)除息1.5元，預估參考價74.8元
鉅亨網新聞中心 2024-05-27 17:05
華通(2313-TW)下週(6月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(5月27日)收盤價76.30元計算，預估參考價為74.8元，息值合計為1.5元，股息殖利率1.97%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
華通(2313-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為多層印刷電路板。近5日股價上漲0.13%，集中市場加權指數上漲1.44%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/03
|76.30
|1.5
|1.97%
|0.0
|2023/04/13
|46.35
|2.7
|5.83%
|0.0
|2022/04/07
|49.15
|1.8
|3.66%
|0.0
|2021/07/08
|42.3
|1.5
|3.55%
|0.0
|2020/07/09
|49.8
|1.2
|2.41%
|0.0
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