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鉅亨速報

盤後速報 - 群電(6412)下週(6月4日)除息6元，預估參考價148.0元

鉅亨網新聞中心 2024-05-28 17:05

群電(6412-TW)下週(6月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。

以今日(5月28日)收盤價154.00元計算，預估參考價為148.0元，息值合計為6.0元，股息殖利率3.9%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月28日)收盤價做計算，僅提供參考）

群電(6412-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為交換式電源供應器之研發、製造及買賣。其他各種電子零組件及器材之研發、製造及買賣。LED 應用產品之研發、製造及買賣及智慧建築系統業務。近5日股價上漲3.62%，集中市場加權指數上漲2.5%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/04 154.00 6.0 3.9% 0.0
2023/03/29 83.0 5.9 7.11% 0.0
2022/04/07 80.9 5.2 6.43% 0.0
2021/04/08 84.8 4.0 4.72% 0.0
2020/04/09 57.6 3.2 5.56% 0.0

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