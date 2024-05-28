盤後速報 - 群電(6412)下週(6月4日)除息6元，預估參考價148.0元
鉅亨網新聞中心 2024-05-28 17:05
群電(6412-TW)下週(6月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。
以今日(5月28日)收盤價154.00元計算，預估參考價為148.0元，息值合計為6.0元，股息殖利率3.9%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月28日)收盤價做計算，僅提供參考）
群電(6412-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為交換式電源供應器之研發、製造及買賣。其他各種電子零組件及器材之研發、製造及買賣。LED 應用產品之研發、製造及買賣及智慧建築系統業務。近5日股價上漲3.62%，集中市場加權指數上漲2.5%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/04
|154.00
|6.0
|3.9%
|0.0
|2023/03/29
|83.0
|5.9
|7.11%
|0.0
|2022/04/07
|80.9
|5.2
|6.43%
|0.0
|2021/04/08
|84.8
|4.0
|4.72%
|0.0
|2020/04/09
|57.6
|3.2
|5.56%
|0.0
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