〈陸港盤後〉中國4月工業利潤轉正 滬指收復3,100點

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-27 16:30

中國 A 股市場三大指數周一（27 日）收盤同步走高，滬指收復 3,100 點，中國 4 月工業利潤轉正，提振投資人信心。

滬指周一收盤漲 1.14% 報 3,124.04 點，深證成指漲 0.88% 報 9,507.75 點，創業板指漲 0.68% 報 1,830.96 點。兩市成交額合計人民幣 7,748 億元。

煤炭、電力、有色、化工、石油、金融、醫藥、釀酒等族群齊揚，農業、房地產等類股下挫。

香港恒生指數周一收盤漲 1.17%，報 18,827.35 點，恒生科技指數大漲 1.71%，報 3,864.48 點。

據《華爾街見聞》報導，中國國家統計局周一公布的數據顯示，今年 1～4 月中國全國規模以上工業企業利潤總額為人民幣 2.09469 兆元，較去年同期增長 4.3%。4 月規模以上工業企業利潤年增 4%，優於去年同期的負成長 3.5%。

從企業類型來看，今年 1～4 月，在規模以上工業企業中，國有控股企業利潤總額為 7,396.4 億元，年降 2.8%；股份制企業利潤總額 1.55081 兆元，增長 0.9%；外商及港澳台投資企業利潤總額 5,285.9 億元，成長 16.7%；私營企業利潤總額 5,448.0 億元，增加 6.4%。

國家統計局工業司統計師于衛寧表示，今年 4 月，隨著宏觀組合政策落實落細，效果持續顯現，市場需求繼續回暖，工業生產回升，規模以上工業企業效益持續恢復。

不過，于衛寧也坦言，國內有效需求仍然不足，外部環境依然複雜嚴峻，工業企業效益恢復基礎仍需鞏固。

于衛寧說，下階段要堅決貫徹國務院決策部署，靠前發力有效落實已經確定的宏觀政策，加快發展「新質生產力」，促進產業提質升級，著力擴大有效需求，助力企業紓困解難，鞏固增強工業經濟回升態勢。

《彭博》經濟學家朱懌（Eric Zhu）說，中國 4 月工業利潤回升，這是製造業重新站穩腳跟的另一個跡象，問題是動能可能來自出口和政府支持的投資，並非民間部門的需求升溫。