恒大汽車突傳大消息 有人要接手了！明天股票恢復交易

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-26 22:24

潛在賣方與潛在買方可能會就買賣潛在賣方所持本公司股份訂立最終買賣協議。

於本公告日期，潛在賣方合共持有恒大汽車 6,347,948,000 股股份（佔已發行股份約 58.5%）。待雙方訂立買賣協議後，並在其條款及條件的規限下，茲擬定 3,144,699,970 股潛在待售股份（佔已發行股份約 29.0%）將即時被收購，及 3,203,248,030 股潛在待售股份（佔已發行股份約 29.5%）將成為潛在買方於買賣協議日期後一定期限內一項可行使選擇權的標的。

恒大汽車亦已知悉條款書提及訂立一份授信協議，據此，潛在買方（或其經本公司同意後指定的另一方）將向恒大汽車提供信貸額，以資助持續經營及發展本集團電動車業務。

目前恒大汽車資金嚴重短缺，自今年年初以來天津工廠已不再生產。

恒大汽車造車五年來，累計虧損超過人民幣 1,100 億元，累計交車量僅 1,389 輛。去年恒大汽車總收入為 13.4 億元，超過 11 億元來自物業銷售。

據《中國基金報》報導，恒大汽車的三大股東，分別是恒大健康、恒大集團、Acelin Global，一共持有 58.54% 恒大汽車股權。上述公告稱，神秘第三方馬上就會收購這三大股東持有的 29% 恒大汽車股份，剩下的 29.5% 的股權，以後神秘第三方很可能繼續收購。

這個神秘的買家，會向恒大汽車提供信貸資金，幫助恒大汽車恢復經營，繼續生產電動車。

恒大汽車在最新公告中宣布將於 5 月 27 日恢復股票交易。恒大汽車股價在 5 月 17 日一度飆漲 70%，隨後恒大汽車宣布暫停交易。