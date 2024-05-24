盤後速報 - 鑫永銓(2114)下週(5月31日)除息5元，預估參考價105.0元
鉅亨網新聞中心 2024-05-24 17:05
鑫永銓(2114-TW)下週(5月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
以今日(5月24日)收盤價110.00元計算，預估參考價為105.0元，息值合計為5.0元，股息殖利率4.55%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
鑫永銓(2114-TW)所屬產業為橡膠工業，主要業務為橡膠輸送帶及其他橡膠製品。近5日股價上漲1.87%，集中市場加權指數上漲1.42%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/05/31
|110.00
|5.0
|4.55%
|0.0
|2023/07/13
|108.0
|5.0
|4.63%
|0.0
|2022/07/12
|111.0
|7.0
|6.31%
|0.0
|2021/08/26
|157.5
|5.0
|3.17%
|1.0
|2020/07/10
|85.3
|5.0
|5.86%
|0.0
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