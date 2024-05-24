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鉅亨速報

盤後速報 - 鑫永銓(2114)下週(5月31日)除息5元，預估參考價105.0元

鉅亨網新聞中心 2024-05-24 17:05

鑫永銓(2114-TW)下週(5月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

以今日(5月24日)收盤價110.00元計算，預估參考價為105.0元，息值合計為5.0元，股息殖利率4.55%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

鑫永銓(2114-TW)所屬產業為橡膠工業，主要業務為橡膠輸送帶及其他橡膠製品。近5日股價上漲1.87%，集中市場加權指數上漲1.42%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/05/31 110.00 5.0 4.55% 0.0
2023/07/13 108.0 5.0 4.63% 0.0
2022/07/12 111.0 7.0 6.31% 0.0
2021/08/26 157.5 5.0 3.17% 1.0
2020/07/10 85.3 5.0 5.86% 0.0

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