鉅亨速報 - Factset 最新調查：華邦電(2344-TW)EPS預估上修至0.64元，預估目標價為32.5元
鉅亨網新聞中心 2024-05-20 08:11
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華邦電(2344-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.62元上修至0.64元，其中最高估值1.44元，最低估值0.5元，預估目標價為32.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|1.44(1.44)
|2.41
|最低值
|0.5(0.5)
|0.77
|平均值
|0.82(0.8)
|1.88
|中位數
|0.64(0.62)
|2.18
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|111,821,650
|129,651,590
|最低值
|83,129,000
|84,048,000
|平均值
|91,056,060
|106,917,400
|中位數
|89,103,000
|106,985,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-0.29
|3.25
|3.42
|0.33
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|75,006,078
|94,529,790
|99,569,924
|60,683,171
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2344/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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