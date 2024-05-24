巨有科技7奈米NRE下半年貢獻 看好今年營收續創高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-24 11:08

ASIC 廠巨有科技 (8227-TW) 今 (24) 日召開股東會，董事長賴志賢表示，下半年預期隨著客戶庫存去化完畢，將重啟量產動能，下半年也有機會認列 7 奈米委託設計服務 (NRE) 營收貢獻，看好今年營運較去年成長。

賴志賢指出，由於美中關係緊張，感受客戶積極轉單至台灣投片，公司也接獲眾多訂單，製程涵蓋 28 奈米至 0.18 微米，還有 embedded Flash 等，預期相關營收今年就可發酵。

針對先進製程，賴志賢說，巨有科技目前量產的最先進製程為 16/12 奈米，為 AI/HPC 應用，案件有 2、3 個，也具備 7 奈米、5 奈米的設計能力，其中，7 奈米的案件下半年有機會認列 NRE。

展望全年，賴志賢說，巨有科技上半年客戶在調整庫存，下半年會重啟量產，NRE 方面，去年接獲 80 幾個案件，今年已經有 30 幾個，預期維持每年成長態勢。

另外，巨有科技持續精進研發，並擴大投入研發 IP，也與新思合作，如高速介面、SerDes、MIPI、DDR、PCIe、USB 等 IP，也協助客戶客製化等類比 IP，後續再整合進 ASIC。