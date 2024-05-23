多方向抵近台灣！共軍東部戰區又發了一張圖

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-23 23:57

共軍東部戰區周四（23 日）晚間又發了一張圖，發布了艦艇編隊多方向抵近台灣戰巡演練態勢圖。

中國人民解放軍東部戰區 5 月 23 日至 24 日組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊展開「聯合利劍—2024A」演習。

東部戰區周四下午持續在台灣周邊海空域展開對海突擊、防空反潛、模擬打擊等科目訓練，檢驗戰區部隊多域協同、聯合打擊等實戰能力。

共軍多方向抵近台灣戰巡演練態勢圖。（圖：共軍東部戰區）

據《新京報》報導，解放軍還向我軍喊話：「這裡是中國管轄海域，我在此執行戰備警巡任務，你無權干涉。『台獨』分裂是對台海和平最大的破壞，你們不要為『台獨』賣命，『以武拒統』只有死路一條。如果你們執迷不悟，甚至干擾我行動，我將採取懲戒措施，堅決維護台海安全。」

據《CNN》報導，卡內基國際和平基金會研究部門副總裁 Evan A. Feigenbaum 表示，中國最新的演習是一種恐嚇策略，不是戰爭一觸即發的跡象。

他在社交平台 X 上寫道，北京有一個強大的脅迫工具包，會混合搭配，逐步升級，以表明北京有一系列脅迫和造成痛苦的選擇。

一些國防專家指出，中國最新軍事演習的名稱是「聯合利劍—2024A」，代表今年稍後共軍可能會舉行另一輪演習。

另據英國《金融時報》報導，德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示：「這是北京可能採取的眾多措施中的第一個，中共接下來還會有其他軍事、經濟、外交措施」。