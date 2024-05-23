共軍是否計劃在台灣周邊舉行更多「懲戒性」演習？大陸外交部這麼說

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-23 16:56

共軍周四（23 日）起舉行環台軍演，是否計劃舉行更多「懲戒性」演習？中國外交部發言人汪文斌對此表示：「『台獨』分裂勢力每興風作浪一次，中國和國際社會捍衛『一個中國』原則的力度就會加大一分。」

汪文斌周四說，中國人民解放軍東部戰區在台灣周邊展開聯合演訓，維護了國家主權和領土完整，對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑予以有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁予以嚴重警告，完全符合國際法和國際慣例，完全正當，且有必要。

汪文斌強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，這既是歷史事實，也是真實現狀，未來絕不會改變，「台獨」是死路一條。北京捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，一切「台獨」分裂行徑都將遭 14 億多中國人民迎頭痛擊，一切「台獨」分裂勢力都將在中國實現完全統一的歷史大勢面前，撞得頭破血流。

汪文斌表示，我方敦促美方停止縱容支持「台獨」勢力，停止干涉中國內政，任何危害中國國家主權和領土完整的行徑，都必將遭中方堅決有力回擊。