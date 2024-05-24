共軍東部戰區：今天持續在台灣周邊軍演 檢驗「聯合奪權」能力

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-24 09:08

中國解放軍東部戰區周五（24 日）上午發布消息，周五持續在台灣周邊展開「聯合利劍—2024A」演習，島鏈內外一體聯動，檢驗聯合奪權、聯合打擊、要域佔控能力。

東部戰區 5 月 23 日至 24 日組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊展開「聯合利劍—2024A」演習。

據《CNN》報導，卡內基國際和平基金會研究部門副總裁 Evan A. Feigenbaum 表示，中國最新的演習是一種恐嚇策略，不是戰爭一觸即發的跡象。

他在社交平台 X 上寫道，北京有一個強大的脅迫工具包，會混合搭配，逐步升級，以表明北京有一系列脅迫和造成痛苦的選擇。

一些國防專家指出，中國最新軍事演習的名稱是「聯合利劍—2024A」，代表今年稍後共軍可能會舉行另一輪演習。

據英國《金融時報》報導，德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示：「這是北京可能採取的眾多措施中的第一個，中共接下來還會有其他軍事、經濟、外交措施」。

葛來儀說：「問題是（中共）是否會採取我們在過去演習中未曾看過的行動？」她說，北京可能還會檢查台灣周邊船隻。

另據《華爾街日報》報導，國際危機組織（International Crisis）分析師蕭嫣然（Amanda Hsiao）認為，共軍舉行軍演的目的，是向台灣總統賴清德發出信號，要求政府在兩岸方面的立場能有所緩和。