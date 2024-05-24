〈能源盤後〉Fed恐升息 引發需求前景擔憂 國際油價連跌4日

鉅亨網編譯許家華 2024-05-24 06:17

國際油價周四 (23 日) 下跌，為連續第四個交易日收低，係因市場臆測聯準會 (Fed) 升息的可能性，削弱了原油需求前景。

能源商品價格

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 70 美分或 0.9%，收每桶 76.87 美元

7 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 54 美分或 0.7%，收每桶 81.36 美元。

Brent 和 WTI 原油期貨均連續 4 日收低。

6 月交割的汽油期貨價格上漲近 0.1%，收每加侖 2.47 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.8% ，收每加侖 2.41 美元。

6 月交割的天然氣價格大跌 6.5%，收每百萬 Btu 2.66 美元，回吐前一日 6.4% 漲幅。

市場驅動力

Hargreaves Lansdown 首席股票分析師 Sophie Lund-Yates 表示，「如果通膨上升，重啟升息將損害需求」。

Fed 公布 4 月 30 日至 5 月 1 日會議記錄後導致周三油價走勢疲軟，因為該記錄顯示「多位」決策者認為，如果升息才能降低通膨，他們願意這麼做。

與此同時，傳統能源市場研究總監 Gary Cunningham 表示，國際原油需求預期持續下調，尤其是亞洲市場。

他表示，美國石油產量依然強勁，但美國的供應波動不會影響市場，且美國的需求可預測性較高。

Cunningham 指出，石油不可預測的變因將是通膨。「如果夏日旅遊旺季期間油價回升，一些美國家庭可能留在離家較近的地方，導致美國需求下降，恐加速 WTI 原油價格的下跌。」

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布上周 (5/17 止)美國原油庫存意外增加後，令當日油價下跌。然而，EIA 指出，汽油庫存下降程度超出預期，且在本周末美國夏日駕駛季節開始之前，備受關注的汽油需求周指標回彈。(美國所謂的夏季駕駛季節從陣亡將士紀念日週末開始，一直持續到勞動節。)

交易員也期待石油輸出國組織及其盟友（統稱為 OPEC+）於 6 月 1 日做出的決定。

「除非 OPEC+ 同意進一步減產（我們預計不會出現這種情況），否則未來幾周內 WTI 原油價格將跌至 75 美元以下，Brent 原油價格將跌至 80 美元以下，到年底可能會再多跌 2 至 3 美元。」Cunningham 說。