〈能源盤後〉美供應增加 加劇需求前景擔憂 原油連跌3日

鉅亨網編譯許家華 2024-05-23 06:39

國際油價周三 (22 日) 連續第三日收低，係因美官方數據顯示上周其國內原油庫存增加，加劇市場對需求前景的擔憂，

能源商品價格

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.09 美元或 1.4%，收每桶 77.57 美元

7 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 98 美分或 1.2%，收每桶 81.90 美元。

6 月交割的汽油期貨價格下跌 1.7%，收每加侖 2.47 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.2% ，收每加侖 2.43 美元。

6 月交割的天然氣價格上漲 6.4%，收每百萬 Btu 2.84 美元。

供應數據

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，在連續兩周庫存下降後，上周 (5/17 止)美國商業原油庫存終於上升 180 萬桶。

根據標普全球大宗商品洞察 (S&P Global Commodity Insights) 的調查，分析師先前平均預期上周美國原油供應量減少 215 萬桶。

週二稍晚，美國石油協會 (API) 公布，上周美國原油庫存增加 250 萬桶。

EIA 報告也顯示，上周汽油供應量減少 90 萬桶，而餾分油庫存則小幅增加 40 萬桶。根據標普全球大宗商品洞察的調查，分析師先前平均預期上周汽油供應減少汽油供應量減少 48 萬桶，而餾分油庫存則持平不變。

EIA 表示，最近一周美國石油產量維持在 1310 萬桶 / 日不變，而紐約商業交易所 (Nymex) 交割中心俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存增加 130 萬桶，至 3630 萬桶。

Sevens Report 聯合編輯泰勒 · 里奇 (Tyler Richey) 表示，汽油供應量是此次發布中最重要的數據，因為它是「消費者汽油需求和最終消費者情緒的關鍵高頻指標，也是衡量可自由支配資金的整體意願之指標。」

根據 EIA 數據，上周成品車用汽油供應量自 890 萬桶 / 日攀升至 930 萬桶 / 日，不僅是今年新高，也是自去年 11 月初以來的最高數據。

然而，EIA 數據顯示，上周的四周平均產量自去年同期的約 910 萬桶 / 日降至 890 萬桶 / 日。

美國所謂的夏季駕駛季節從陣亡將士紀念日週末開始，一直持續到勞動節。 分析師表示，在季節性旺季來臨之前，汽油需求低迷引發了人們對需求前景的擔憂。

其他市場驅動力

Richey 指出，除了最新供應數據的影響，本周石油價格一直遭經濟衰退和滯脹擔憂情緒的打擊。「對全球經濟健康狀況的擔憂一直在打壓石油市場… 因市場堅信聯準會將採更長期維持高利率的立場，公債殖利率再次上升。」

他指出，市場今年越來越不在意深度倒掛的殖利率曲線，但美國公債市場的動能仍是全球經濟的「房間裡的大象」，因為曲線倒掛預測經濟衰退的 100% 成功率很難受到挑戰。(殖利率曲線倒掛：長債利率低於短債利率)

Richey 指出，政策利率維持在週期高位的時間越長，「經濟成長完全受阻、經濟陷入衰退的風險就越大，從歷史上看，這對汽油需求和能源市場表現來說是一個非常糟糕的環境。」

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 表示，數據顯示，4 月中國煉油廠日加工原油量較上月減少，為 20 個月來首見，原油加工量也低於去年同期。

荷蘭國際集團 (ING) 大宗商品策略師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 表示，全球煉油廠利潤率已呈下降趨勢一段時日了，這增加了煉油廠削減產量的可能性，尤其是在亞洲。