台海風雲急 日經：特斯拉要求供應商在兩岸以外生產零件

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-23 12:11

據《日經新聞》周四（23 日）報導，六位了解此事的供應鏈高層表示，為特斯拉生產印刷電路板（PCB）、螢幕、電子控制器（ECU）系統等零件的供應商，已收到特斯拉的要求，這些供應商為非大陸市場特斯拉車款供應零件。

消息人士說，該請求提到，在 11 月美國總統大選之前，大中華地區的地緣政治風險恐怕會不斷升高，此舉旨在為非中國市場建立替代供應來源，避險供應鏈斷鏈。

一家特斯拉台灣供應商透露：「特斯拉希望零件是 OOC、OOT，意思是『out of China』和『out of Taiwan』。」該供應商說：「他們希望明年的新項目能實現這項計畫。」

一名供應商高層表示，特斯拉是最想要避開台海風險的美國車廠，但「OOC」和「OOT」確實很困難，成本很高。

特斯拉在美國政府宣布大幅提高中國電動車關稅、台灣新總統賴清德 520 宣誓就職前，就已經提出上述要求。

知情人士表示，特斯拉也跟日本、南韓等亞洲供應商討論這個問題。一名零件供應商高層說，公司已應特斯拉要求在泰國擴產，「對特斯拉等客戶來說，所謂的『中國 + 1』策略，也包括避開台灣」。

消息人士指出，通用、福特等美國車廠也要供應商研究如何把電子生產線移出大陸和台灣，但這些製造商尚未提出正式要求。

據大陸《央視》報導，解放軍周四上午 7 時 45 分起將在台灣周邊舉行「聯合利劍」軍事演習，範圍涵蓋台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊。

解放軍東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，5 月 23 日至 24 日，解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊展開「聯合利劍－2024A」演習，重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台灣周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。