有人要接手了！中國「中植系」風險化解有新進展

鉅亨網新聞中心 2024-05-23 12:00

知情人士透露，中國湖北武漢券商華源證券，擬透過競價方式收購中植系旗下北京中植基金銷售公司，中植基金將名下標類業務、相關資產、員工、系統和機構整體轉讓予華源證券。

《券商中國》周四（23 日）披露，雙方已經初步簽訂協議，正等待監管機關批准。 一位消息人士在周三表示：「華源證券整體收購了中植基金，繼續助力監管化解風險，目前雙方已經簽約了。」

「目前雙方已分別成立簽約小組、產品遷移小組、運營融合小組等七個工作組，全力推進資產轉讓工作開展。」知情人士指出。

消息人士說，2023 年以來，受中植集團影響，中植基金標類業務保有規模和團隊人員規模快速下降，為保護投資者權益，防範嚴重客戶投訴事件及社會負面輿情，中植基金在主管機關指導下，積極尋求解決途徑，擬儘快處置中植基金標類資產，多家券商與之接觸和談判。

據《財聯社》報導，此次參與投標的，至少還包括粵開證券、東海證券等若券商，經過激烈競爭，最終花落華源證券。

對華源證券而言，此次收購將批量引入人民幣 400 億左右的標類資產和高淨值客群，對旗下財富管理業務帶來助力，也與未來財富管理發展方向相契合。