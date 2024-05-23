海外投資人對澳洲房市興趣居高不下 昆士蘭成最夯置產地點
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-23 16:06
海外投資人對於在澳洲置產的興趣持續居高不下，最新數據顯示澳洲第二大省昆士蘭目前是澳洲海外購屋者最熱門的目標，即便昆士蘭房價日前才創下歷史新高。
根據澳洲房地產網站 realestate.com.au 上的 PropTrack 最新數據，昆士蘭省的海外搜索量最多，其次則是維多利亞省和新南威爾斯省。在去年 4 月為止一年，昆士蘭省是海外投資人搜尋次數最多的澳洲省份。
PropTrack 房地產數據分析顯示，海外購房者持續被黃金海岸和布里斯本陽光明媚的氣候吸引，這兩個城市分別位居國際買家搜尋次數一、二名的位置。
PropTrack 機構指出，在今年 4 月為止一年，海外買家搜尋量成長 0.8%，比過去 5 年平均值猛增兩成。
此外，PropTrack 數據也顯示，黃金海岸和布里斯本也很受海外潛在租屋人士的歡迎，排名第三和第四，僅次於雪梨和墨爾本。
不過，隨著澳洲政府海外學生簽證發放量減少，上月海外租屋搜尋量有所下降，跟去年同期相比下滑 2.3%，但仍較 2019 年至 2022 年新冠疫情期間高出 32%。
PropTrack 預估，由於向國際學生發放簽證數量減少，限制新的移民湧入，這可能影響海外租屋搜尋量，這一情況預計將會持續下去。
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