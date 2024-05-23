共軍宣布金馬台周邊軍演 國防部：凸顯霸道本質！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-23 09:47

中國解放軍東部戰區宣布，5 月 23 日至 24 日將組織戰區陸、海、空及火箭軍，在金馬台周邊展開演習，我國防部表示，此種不理性挑釁、破壞區域和平穩定的行動，凸顯其霸道本質，國防部表達遺憾。

我國防部周四（23 日）指出，將依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」檢派海、空及地面兵力應對。國防部說，面對共軍一再進逼，國軍全體官兵嚴陣以待，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」的堅強意志，有能力、有決心、有信心確保國家安全。

據大陸《央視》報導，解放軍周四上午 7 時 45 分起將在台灣周邊舉行「聯合利劍」軍事演習，範圍涵蓋台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊。

解放軍東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，5 月 23 日至 24 日，解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣周邊展開「聯合利劍－2024A」演習，重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台灣周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

李熹海說，這是對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑的有力懲戒，是對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。

中國海警局新聞發言人甘羽也宣布，周四福建海警組織艦艇編隊位烏丘嶼、東引島附近海域展開綜合執法演練，檢驗聯合巡航、快速反應及應急處置能力。

大陸官媒《環球時報》周五在社評中指出，兩岸同胞都是中國人、同屬中華民族，沒有人比北京更希望透過和平方式實現祖國統一。但民進黨當局勾連外部勢力謀「獨」挑釁，我方必須反制，必須懲戒。

《環球時報》說，解放軍東部戰區位台灣周邊展開「聯合利劍—2024A」演習充分證明：「挑釁一次，反制一次；挑釁愈甚，反制愈烈，說到做到。」

《環球時報》痛批，2016 年蔡英文上台發表 520 講話之後，北京曾給前總統蔡英文一個「尚未完成的答卷」的評價。總統賴清德在上任第一天，面對這份事關台灣要和平還是戰爭、要發展還是衰退、要交流還是分離、要合作還是對抗的答卷，就大肆宣揚所謂「主權獨立」、「兩岸互不隸屬」、「台灣住民自決」等分裂謬論，態度極為猖狂，主張更加激進，公然「撕卷」。