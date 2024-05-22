〈能源盤後〉需求前景令人擔憂 原油連2日收低
鉅亨網編譯許家華 2024-05-22 06:21
國際油價周二 (21 日) 收低，連兩日走跌，係因聯準會維持較高利率，原油需求前景令交易員擔心。
能源商品價格
市場驅動力
戰略能源與經濟研究公司 (SEER) 總裁 Michael Lynch 表示，目前油價的主要驅動因素是「對經濟的擔憂，以及利率可能保持在高位」。
原油延續周一跌勢，部分係因聯準會預計將延長維持高利率的時間，因為決策者正在等待抑制通膨的最新進展。
CFRA Research 能源股票分析師 Stewart Glickman 表示，市場周一對伊朗總統 Ebrahim Raisi 意外事故喪生沒有持久反應，「新任總統 Mohammad Mokhber 顯然與俄國關係更密切，因此，我在石油方面並沒有看到太多新東西。要記得一點，由於制裁的影響，伊朗一段時間以來一直超出 OPEC 產油國的配額。」
Sevens Report Research 周二分析報告指出，這起墜機事件被認為是「一次意外，與伊朗和以色列之間最近的地緣政治緊張局勢無關。」這讓上周五出現的恐慌性買盤在周一交易開始「放鬆」。
與此同時，沙烏地阿拉伯王儲 Mohammed bin Salman 周一取消出訪日本東京的行程，因該國 88 歲的國王薩勒曼被診斷出患有肺部感染，將接受抗生素治療。
Lynch 表示，由於王儲已經被認為是「事實上的王國統治者，因此即使國王的健康狀況惡化，也不會發生太大變化。」
他表示，與此相反，由石油輸出國組織及其盟友組成的 OPEC+「幾乎肯定會在 6 月 1 日的會議上延長現行減產配額，因此「暫時維持價格下限」。
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