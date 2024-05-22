〈貴金屬盤後〉美元站穩腳跟 黃金創歷史高價後降溫

鉅亨網編譯許家華 2024-05-22 07:04

由於美元堅守，黃金周二 (21 日) 在前一交易日創下的歷史最高點附近降溫，但在避險利率和美國今年降息前景的支撐下，黃金價格仍有 2400 美元水準。

現貨黃金下跌 0.2%，至每盎司 2420.49 美元。

6 月交割的紐約黃金期貨價格下跌 0.5% ，收每盎司 2425.90 美元。

Metals Focus 總監 Nikos Kavalis 表示，隨著黃金周一創下 2449.89 美元的歷史新高，「自 3 月來，總體情況並沒有真正改變...... 全球宏觀經濟和地緣政治環境對黃金非常有吸引力的背景。」

由於美國聯準會 (Fed) 試圖實現軟著陸，一些投資者聚焦快速上升的美國公債，成了市場驅動力。

近日數據表明，美國通膨恢復下行趨勢，但多位 Fed 決策者對過早降息仍持謹慎態度，但排除升息的必要。

StoneX 分析師 Rhona O"Connell 表示：「黃金的關鍵作用是抵銷風險，無論是金融風險、地緣政治風險或波動風險。這並不新鮮，但市場情緒現在已經意識到。 」

世界黃金協會的數據顯示，全球黃金實物支持的黃金 ETF 上周淨流入 10 億美元，這是自 2023 年 10 月以來最大的單週流入量。

Kavalis 表示：「越來越多的投資者，包括許多主流投資者，如宏觀基金等，已經錯過了這次反彈的一部分，並被黃金的狀況說服，希望參與其中。」但他認為，在金價進一步上漲之前，現在已到市場修正的時機。

投資者將密切關注 Fed 周三預計發布的上回會議記錄。

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