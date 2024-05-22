熱浪又席捲東南亞！越南要求鴻海自主節電 印度冷氣賣瘋了

鉅亨網新聞中心 2024-05-22 20:29

熱浪再度席捲東南亞，印度、菲律賓、越南等國持續出現高溫天氣。

據《華爾街見聞》周三（22 日）報導，印度德里周一最高氣溫飆到攝氏 47.4 度，氣象局周二向拉賈斯坦邦發布嚴重熱浪警報，並預測周四北方邦等地區會出現熱浪。

官方數據顯示，德里高峰電力需求連續第四天超過 7,000 兆瓦，打破 2022 年 5 月 19 日寫下的紀錄。

印度電力部預估，5 月高峰電力需求將達到驚人的 235 千兆瓦，6 月可能進一步攀升至 240 千兆瓦。當地政府表示，正採取一切必要措施，滿足今年夏天的電力需求。

隨著氣溫升高，冷氣和冷風機的需求大幅升溫，許多製造商隨之擴大生產規模。

大金印度公司總經理 K J Jawa 表示，本年度冷氣行業預估增長 15%～20%，但在熱浪、消費者貸款等因素帶動下，本季成長率可能會超過 25%。

Urban Company 維修服務和冷氣業務主管 Vinit Kumar 也說，需求比去年激增 40% 以上。

《路透》周二披露，消息人士表示，越南政府官員呼籲鴻海在越南北部的組裝廠能自主減少 30% 用電，並且已經把這項節能措施要求已發給多家製造商。

知情人士未具體說明是哪個政府家關提出的要求，也沒提什麼時候向鴻海提出要求。

一名消息人士說，越南政府對鴻海的要求是「鼓勵」，不是規定，對鴻海的生產沒有任何影響。