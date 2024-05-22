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鉅亨速報

盤後速報 - 維田(6570)下週(5月29日)除息2.6元，預估參考價51.4元

鉅亨網新聞中心 2024-05-22 17:05

維田(6570-TW)下週(5月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.6元。

以今日(5月22日)收盤價54.00元計算，預估參考價為51.4元，息值合計為2.6元，股息殖利率4.81%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

維田(6570-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為事務機器製造業。資料儲存及處理設備製造業。電子零組件製造業。近5日股價上漲1.69%，櫃買市場加權指數上漲1.34%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/05/29 54.00 2.6 4.81% 0.0
2023/06/29 71.4 3.9337 5.51% 0.0
2022/06/22 41.5 3.0 7.23% 0.0
2021/08/05 31.75 1.0 3.15% 0.0
2020/06/30 41.6 1.4 3.37% 1.1

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