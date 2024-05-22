盤後速報 - 維田(6570)下週(5月29日)除息2.6元，預估參考價51.4元
鉅亨網新聞中心 2024-05-22 17:05
維田(6570-TW)下週(5月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.6元。
以今日(5月22日)收盤價54.00元計算，預估參考價為51.4元，息值合計為2.6元，股息殖利率4.81%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
維田(6570-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為事務機器製造業。資料儲存及處理設備製造業。電子零組件製造業。近5日股價上漲1.69%，櫃買市場加權指數上漲1.34%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/05/29
|54.00
|2.6
|4.81%
|0.0
|2023/06/29
|71.4
|3.9337
|5.51%
|0.0
|2022/06/22
|41.5
|3.0
|7.23%
|0.0
|2021/08/05
|31.75
|1.0
|3.15%
|0.0
|2020/06/30
|41.6
|1.4
|3.37%
|1.1
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