鉅亨速報 - Factset 最新調查：勤誠(8210-TW)EPS預估下修至13.33元，預估目標價為320元
鉅亨網新聞中心 2024-05-21 22:11
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對勤誠(8210-TW)做出2024年EPS預估：中位數由13.47元下修至13.33元，其中最高估值15.9元，最低估值9.03元，預估目標價為320元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|15.9(15.9)
|18.9
|最低值
|9.03(9.03)
|15.51
|平均值
|12.95(13.02)
|17.58
|中位數
|13.33(13.47)
|18.09
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|15,671,000
|18,847,000
|最低值
|12,472,000
|16,404,000
|平均值
|13,875,880
|17,517,400
|中位數
|13,831,500
|17,591,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9.03
|8.32
|5.62
|8.16
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|11,247,258
|10,557,701
|9,423,020
|7,544,545
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8210/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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