亞馬遜入股世芯，類似題材的還有上詮、光環、艾姆勒以及「這四檔」

鉅亨網新聞中心 2024-05-15 18:00

週三台股收盤上漲 161 點收 21147，一舉突破 2 萬 1 再寫歷史新高，同時間 (2330-TW) 台積電也創 844 新天價，電子股比重回升至 61%，航運股則降為 11%，金融股漲 1.59% 對指數也有貢獻，但資金在 520 之前明顯開始轉回電子股，其中又以 AI 相關股為主要買進標的。

AI 伺服器則輪到 (6669-TW) 緯穎、(3231-TW)緯創補漲。機殼股以 (8210-TW) 勤誠打入 GB200 供應鏈最強。機器人最強指標股 (2359-TW) 所羅門漲停板創新高 125.5，帶動 (2374-TW) 佳能大漲。水冷股今日休息，以艾姆勒 + 2% 延續 V 轉走勢最厲害。電子股的主流沒有變都還是 AI，水冷大漲一段之後，果如鄭瑞宗上周文章所言，換 CPO 接棒演出，跌深的 IP 股也開始反攻，520 後的電子股會越來越精彩，反觀營建、重電、金融、航運股等切勿追高，以免又再度套在短線高檔。

鄭瑞宗表示，今年是 AI 大爆發的元年，亞馬遜未來要開更多自研 AI 晶片，對世芯的依賴程度會更高，所以這次入股一點都不讓人意外，未來產業中會有更多報隊報團打團體戰的戲碼出現，體現團結力量大的道理，如這次 (3234-TW) 光環 5/30 要董監改選，(2338-TW)光罩提早宣布要入主光環，光環等於是加入波若威集團，集合上詮、波若威、光罩之力，全力發展 CPO 相關技術產品，讓光環股價有很大的發揮空間。

而上詮這次也是 5/30 董監改選，新聞報導中美晶可能派人進入董事會，市場對台積電勢力加入董事會更是充滿期待，另外也傳聞訊芯可能認購私募，上詮本就是台積電 CPO 唯一合作夥伴，這聯想是有道理，訊芯也全力發展 CPO，看來傳聞都不是空穴來風，上詮今日股價先噴上 149 新天價，讓這次改選行情更加精采。

水冷的部分，今日雖無明顯的表現，但美股 VERTIV 收盤 98.73 美元 + 4.15% 又創新天價，水冷趨勢仍是擋不住，明年 GB200 伺服器要放量，水冷是必備的零組件，雙鴻、奇鋐未來若看到千元鄭瑞宗也不會意外。

但水冷需求上來得太快，廠商們產能來不及準備，目前訂單明顯外溢到二線廠，(2241-TW) 艾姆勒、(6125-TW) 廣運都搶下了不少水冷的訂單，預計 3Q 開始出貨，都將迎來大轉機。其中艾姆勒 5/23 股東會要董監改選，市場傳言神盾集團會進去這次的改選，也傳聞還有海外更大咖要參與，其實艾姆勒水冷產品準備兩年了，只是過去沒有市場，今年黃仁勳親口表示下半年 DGX 伺服器全面改用水冷，應用面整個大爆發上來，公司身價自然水漲船高，AI 這個大趨勢之下，各路人馬組隊打團體賽的動作會越來越多，今年 AI 相關股董監改選行情熱鬧可期。

除上述的幾家，還有一檔 30 幾元的低價股，據傳也有 (3035-TW) 智原要入股，今日股價也漲停，想了解相關資訊，歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，YT 頻道也要一起訂閱喔

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

賀上詮鎖漲停再創新天價！昨日買進安國大漲，今日再買 6XXX！

LINE 官方帳號 https://lin.ee/oiwWmOx

ID:@stockmaster

YT 頻道 www.youtube.com/@stockmaster168