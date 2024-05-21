全球最富有城市紐約居冠台北排38 雪梨擠下阿聯重返全球富豪移民首選地

鉅亨網新聞中心 2024-05-21 16:08

根據全球財富情報公司 New World Wealth 和移民顧問公司 Henley ＆ Partners 共同發布的《世界最富有城市報告》，中國與澳洲有多座城市擠進前 50 名，分別有 7 個與 4 個城市上榜，最有錢城市則由紐約奪下，中國排名最高的城市為香港，位居第 9 名，澳洲排名最高的則是雪梨，排在第 8 名。

Henley & Partners 的調查報告也顯示，澳洲擊敗了在新冠疫情最嚴重期間獲得百萬富豪青睞榜首的阿拉伯聯合大公國，重新成為全球富豪的移民首選。

New World Wealth 依內部資料庫追蹤超過 15 萬名高資產淨值人士的活動，尤其關注持有超過 3000 萬美元的上市公司股票的個人，並考量房產統計數據，具體來說就是每個城市豪宅數量來製作報告，雪梨在報告中的高凈值人群躋身全球前十，排在第八位，共有 14.7 萬名百萬富翁，205 名千萬富翁及 20 位億萬富翁。從 2013 年至 2023 年，百萬富翁增加幅度高達 34%。

根據 Henley & Partners 調查報告，澳洲每年都會吸引大量百萬富翁，主要來自亞洲和非洲，但最近也有來自英國等高收入國家的百萬富翁。該報告並非針對商業移民，關注的是那些每年在新國家待半年以上的人，這意味著有大批百萬富翁要正長期在澳洲定居，而非短暫地來進行投資。在 2002 年至 2022 年的過去 20 年，大約有 8.2 萬名高凈值人士移居澳洲，這個數據在全球排名第二。

根據最新預測，2023 年高凈值人士移居海外總人數為 12.2 萬人，其中移居澳洲約 5200 人，今年高凈值人士移居海外人數則預計為 12.8 萬人。

房地產行業分析師指出，數十萬新移民的湧入，將使澳洲房市繼續走高，即使經濟陷入衰退。

澳洲房價連 3 個月上漲，即使最近市場普遍預測市場將走向下跌，澳洲最大銀行聯邦銀行也調整房市預期，預估今年房價平均漲幅將達 3%，明年將上漲 5%。