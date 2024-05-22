元樟生技登陸上海 搶攻中國大健康市場

元樟生技 2024-05-22 09:20

全國藥品交易會（PHARMCHINA）於今（2024）年 5 月 15 至 17 日期間在中國上海盛大舉辦，其為中國地區頗具規模的健康營養與保健品專業展會，此次三展 (PHARNCHINA/NHNE/Api China) 聯合舉辦，規模涵蓋 17 萬平方公尺，來自 20 多個國家及 4000 家知名企業一同亮相，元樟生技（AMS BioteQ), 股票代碼:(6864-TW) 此次於中國市場首次登場，前進海外品牌展區，展現「抗病毒植物新藥」及「抗腫瘤新型輔助療法」的藥研成果，藉此掌握中國漢方醫藥與營養產業市場新趨勢。

元樟此次聚焦於藥研展現，運用獨家生物工程技術 ExtrO，推出兩大主題項目分別為「完美複方 - 元樟極品元氣飲」由多種珍貴藥材熬製而成，長期飲用可以調節生理機能，促進新陳代謝，提供每日的元氣補給，也攜手義大癌醫院進行人體臨床測試，經臨床證實能有效幫助罹癌患者，並在術後療養上各項生活品質獲得極大改善，可望成為癌友們在治療期間最好的營養補充品；「抗病毒植物新藥 AMS-2140」是一種由天然植物萃取的小分子藥物，經動物實驗證實，可有效對抗多種新興病毒且毒性殘留低，可為漢方生藥的明日之星。除此之外更重磅推出「抗體藥物 (ADC) 連接 TenTacle」，從天然物中萃取，高水溶性且無毒性，具備高度適性及專一性為其特點，是一個全新的結構組成。

參展期間訪客人數絡繹不絕，預計達 15 萬人次，元樟生技受到許多中國地區大企業來訪關注，包含中國國藥集團、同德藥業、正大天晴等知名藥廠以及大紅鷹、廈門融萬象等跨境電商，更接受了中國中央電視台 (CCTV) 的採訪。元樟生技董事長蔡宜儒表示，此次來上海出展，主要針對癌術後及新興病毒的對抗提供更好的解決辦法，也藉此向中國地區展現元樟的藥研量能，探詢市場的可能性。歷經疫情後，人們自我健康意識提升，對於營養保健的關注度也越來越高，尤其對創新性的保健品更加容易接受，希望能憑借元樟團隊研發實力，配合台灣品牌的產業鏈，搶佔中國保健品市場的灘頭堡。