伊朗總統墜機細節公開 墜機後幾分鐘內離世

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-21 08:59

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）墜機身亡，據《俄羅斯衛星社》周一（20 日）報導，伊朗紅新月會負責人皮爾侯賽因 · 科利萬德表示，失事直升機上人員「在墜機後幾分鐘內死亡」。

科利萬德說：「從發現直升機殘骸發出的信號到救援人員抵達墜機地點，時間超過 40 分鐘。」他表示，紅新月會救援人員在海拔 2,500 公尺的地方發現了直升機殘骸，直升機完全毀壞，2,000 多人參與了搜救行動。

伊朗副總統曼蘇里表示，周二上午將在東亞塞拜然省大不里士舉行告別式，周四在馬什哈德舉行葬禮。

伊朗議會周一宣布休會，以哀悼萊希。體育官員周一也宣布，由於萊希遇難，本周取消所有賽事。

由伊朗第一副總統、伊朗議會議長、伊朗司法總監組成的委員會周一舉行會議，安排總統選舉，決定總統候選人登記時間為 5 月 30 日至 6 月 3 日，競選活動時間為 6 月 12 日至 6 月 27 日，並定 6 月 28 日舉行總統大選。

聯合國安理會周一舉行烏克蘭問題會議前，全體起立向萊希、伊朗外長阿卜杜拉希揚及其他直升機事故遇難者默哀一分鐘。