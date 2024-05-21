流動性壓力緩解！萬科再獲12億銀行貸款 本月累計獲貸78.5億人民幣

鉅亨網新聞中心 2024-05-21 14:57

中國政府祭出連串政策刺激房地產市場的同時，深陷困境的房地產巨頭萬科也傳來好消息，在周一 (20 日) 獲得中國銀行人民幣 12 億元貸款。萬科是中國為數不多尚未違約的房地產巨頭之一。

根據萬科周一晚間發佈的公告，為滿足常州專案的開發建設，該公司作為借款人向中國銀行深圳分行申請銀行貸款人民幣 12 億元，已提款人民幣 12 億元。萬科子公司常州旭程以持有的常州聖鑫置業有限公司 100% 股權為前述借款提供相應質押擔保。本次擔保事項風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

公告顯示，截至上月底，萬科擔保餘額人民幣 285.82 億元，占公司 2023 年底經審計歸屬於上市公司股東凈資產的比重為 11.40%，其中萬科及控股子公司為其他控股子公司提供擔保額人民幣 284.01 億元，萬科及控股子公司對聯營公司及合營公司提供擔保餘額人民幣 1.81 億元。萬科及公司控股子公司不存在對外擔保，亦無逾期擔保，以及涉及訴訟的擔保。

根據《彭博資訊》依據公開文件編纂的數據，12 億貸款將讓萬科及其子公司本月迄今獲得貸款總額達 78.5 億人民幣。這項最新貸款雖增加了債務，但可能顯示萬科正尋求更大流動性，同時等待政府承諾的購房支持措施並刺激需求。

《彭博資訊》分析師 KristyHung 周一出具研究報告指出，萬科可能會從中國政府的措施中獲得巨大的流動性成長，且該建商持有 1080 億人民幣的待售房產，領先同業。

今年稍早萬科受到投資人的密切關注，此前市場對萬科債務到期的擔憂引發一系列債券拋售，但此後價格反彈。

在中國政府上周推出最新的救市政策後，包括央行提供 3000 億人民幣幫助政府支持的企業從開發商購買過剩的庫存，投資人對中國房市前景近來也有所好轉，