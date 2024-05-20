研調估5月電視、筆電面板漲價動能有限 顯示器延續向上

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-20 19:53

調研機構集邦 (TrendForce) 今 (20) 日發出 5 月下旬面板價格評論，50 吋以下的中小尺寸電視面板需求減弱較為明顯、全面持平，大尺寸部分產品價格也出現收斂，筆電也因為第二季需求成長幅度低於預期，漲價動能不足，不過，顯示器面板延續上漲態勢。

集邦表示，5 月份後，可以觀察到電視面板備貨動能開始出現些許減弱的跡象，其中又以 50 吋以下的中小尺寸電視面板需求減弱較為明顯，一方面反映出華南代理商與白牌市場需求鬆動的影響，另一方面反映近期品牌客戶仍多著墨在大尺寸產品需求上。

集邦表示，因為需求的變動，整體面板價格上漲的空間開始收斂，因此面板廠是否持續按需生產，開始積極調整稼動率來支撐面板價格的走勢，將是近期觀察重點。

以 5 月份的電視面板價格漲幅來看，集邦預期，32 吋、43 吋、50 吋轉為持平態勢，55 吋上漲 1 美元，大尺寸部分產品價格也出現收斂，65 吋、75 吋僅上漲 2 美元，85 吋則維持上漲 4 美元的水準。

以顯示器面板來看，集邦認為，目前品牌客戶對於需求仍在，加上面板廠亟欲拉抬面板價格，冀望能延續價格的漲勢與漲幅，盡快扭轉 MNT 面板虧損的態勢，因此面板廠對於 5 月份的面板價格漲勢仍採較積極態度。

集邦目前預期，5 月份的顯示器面板價格，Open Cell 面板因為過去幾個月漲幅已大，5 月份預計將上漲 0.5-0.6 美元，面板模組中，21.5 吋預計上漲 0.5 美元、23.8 吋預計上漲 0.6 美元、27 吋則預計上漲 0.5 美元。

筆電面板來看，集邦指出，雖然進入第二季後，面板需求相較第一季的淡季開始明顯上揚，但是季增幅度低於原先預期，可能落於 10% 以內，也反映品牌客戶對未來終端需求的不確定性仍高，大部分品牌客戶對面板價格上漲多半仍採較抗拒的態度。