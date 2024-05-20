誠美材Q2營收估季增雙位數 本業獲利可望轉正

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-20 19:24

偏光板廠誠美材 (4960-TW) 今 (20) 日召開法說會，代理總經理連巍鐘表示，隨著面板價格回升，加上新客戶、新應用挹注，第二季營收目標季增雙位數，本業也可望轉盈、展望樂觀審慎。

誠美材第一季營收 19.08 億元，季減 15%、年增 3%；毛利率 6%、季增 4 個百分點、較去年同期轉正；營業淨損 0.87 億元，較上季及去年同期收斂，在業外挹注下，稅後純益 0.03 萬元、每股純益 0.01 元。

連巍鐘表示，第一季受惠面板漲價、加上新客戶及新產品挹注、產品組合持續調整，本業虧損收斂，在景氣復甦、產業供需持續改善下，價格可望持穩，第二季延續向上動能、本業可望轉盈，下半年也不看淡。

稼動率方面，連巍鐘表示，將從首季的 7 成、第二季拉高到 8 成，下半年可達 9 成，同時積極拓展高值化產品，包括 OLED、MicroLED 與客戶合作開發，目前高值化比重約 7-8%，期望未來可以達到 15% 以上。

誠美材料營運長宋妍儀補充，第一季電視用偏光片占整體營收約 50%，但隨著面板廠降低電視面板比重，公司第二季電視用偏光片占比可望降至 30-40%，資訊電子產品應用的偏光片比重將明顯增加。