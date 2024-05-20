我國近6季首見國際收支逆差 反映外匯供需調整

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-20 18:18

中央銀行今 (20) 日公布我國第一季國際收支帳統計，經常帳順差 291.1 億美元，金融帳淨資產增加 291.9 億美元，央行準備資產減少 3.3 億美元，為 6 個季度首見國際收支逆差，央行說明，金額變化不大，主要是反映央行對外匯供需的調整。

央行提到，旅行支出第一季為 45.5 億美元，旅行收入 21.72 億美元，使旅行收支逆差為 23.78 億美元，顯示國人購買力佳，並反映在疫後強勁的出國熱潮。

央行統計，第一季經常帳順差年增 99.1 億美元，其中，商品貿易順差 243.1 億美元，年增 123.1 億美元，主要受惠於人工智慧和高效能運算等新興科技應用需求升溫，出口擴增。

而服務收支逆差由去年同期的 16.0 億美元增加為 25.4 億美元，主要是因旅行支出增加逾 23 億美元。

金融帳方面，直接投資淨資產增加 22.4 億美元，其中，居民對外直接投資淨增加 35.7 億美元，外資來台直接投資淨增加 13.4 億美元。