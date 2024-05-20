我國近6季首見國際收支逆差 反映外匯供需調整
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-20 18:18
中央銀行今 (20) 日公布我國第一季國際收支帳統計，經常帳順差 291.1 億美元，金融帳淨資產增加 291.9 億美元，央行準備資產減少 3.3 億美元，為 6 個季度首見國際收支逆差，央行說明，金額變化不大，主要是反映央行對外匯供需的調整。
央行提到，旅行支出第一季為 45.5 億美元，旅行收入 21.72 億美元，使旅行收支逆差為 23.78 億美元，顯示國人購買力佳，並反映在疫後強勁的出國熱潮。
央行統計，第一季經常帳順差年增 99.1 億美元，其中，商品貿易順差 243.1 億美元，年增 123.1 億美元，主要受惠於人工智慧和高效能運算等新興科技應用需求升溫，出口擴增。
而服務收支逆差由去年同期的 16.0 億美元增加為 25.4 億美元，主要是因旅行支出增加逾 23 億美元。
金融帳方面，直接投資淨資產增加 22.4 億美元，其中，居民對外直接投資淨增加 35.7 億美元，外資來台直接投資淨增加 13.4 億美元。
央行說明，證券投資淨資產增加 180.8 億美元，其中，居民對外證券投資淨增加 230.6 億美元，主要因居民增持國外債券，不過，外資增持台股，也使非居民證券投資淨增加 49.9 億美元。
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