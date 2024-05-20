反美對陸單邊制裁！聯合國專員籲取消：影響維吾爾族人尤其嚴重

鉅亨網新聞中心 2024-05-20 13:41

聯合國單邊強制措施對人權負面影響問題特別報告員 Alena Douhan 上周五 (17 日) 在訪問中國 12 天後呼籲美國等國應取消對中國單邊制裁，因單邊制裁對企業生產、民眾生活等社會經濟造成不利影響，其中新疆受到的影響尤為嚴重，新疆維吾爾自治區黨委書記馬興瑞則批評美國對中國企業和人員實施非法制裁，所作所為完全是打著人權旗號侵犯人權」。

Douhan 上周五發表聲明說，單邊制裁不得用作針對中國的外交政策工具和經濟脅迫手段，並呼籲有關國家應取消對中國的制裁，並採取強有力的行動，遏制各國管轄範圍內企業和其他行為體過度遵守制裁的問題。

聲明中指出，自 2017 年美國就對中國實施單邊制裁，對中國科技公司施加的壓力與日俱增，此後又對新疆維吾爾自治區和香港實施進一步制裁和限制，並將制裁對象擴大到主要經濟活動領域，包括農業、建築、貿易、新技術和綠色技術、能源、金融、電信等。

Douhan 在 5 月 6 日至 17 日訪問中國，期間走訪北京、深圳、新疆等地收集第一手資料，調查美國等西方國家實施單方面制裁對中國企業、民眾享有人權造成的負面影響。

Douhan 在初步調查後認為，針對中國、中國企業或個人的單邊制裁既不符國際法，也不符《國家對國際不法行為的責任條款草案》第 48（1b）條關於 “集體反措施” 的標準，因此構成單邊強制性措施。她呼籲取消和暫停所有未經聯合國安理會授權而對中國實施的單邊制裁，這些制裁的使用不能根據國際法以報復或反措施的形式被解釋為正常的商務工作。

制裁的多方面負面影響也體現在教育、學術與科學合作等領域，中國幾家著名大學和研究中心被列入名單，中國與歐美學術機構的交流項目、獎學金和聯合研究項目被中斷，中國學生和學者更遭廣泛污名化，。

Douhanc 還強調，任何所謂善意或保護國家外交、經濟或技術利益的說法，都不能作為進行單邊制裁的理由或依據，因為這違反國際法，並最終導致侵犯人權。

值得注意的是，就在 Douhan 在北京召開記者會前一天，美國周四 (16 日) 再因新疆人權問題新增 26 家中國棉花貿易商或倉儲設施列入實體制裁清單，理由是新疆有「人權」問題。

中國《環球時報》指出，美國此舉顯然是對 Douhan 中國行的明顯挑釁，因她先前在委內瑞拉、伊朗和辛巴威問題上也曾出於類似原因對美國持高度批評態度。