AI伺服器全球市佔四成！陸科技股表現佳百家機構搶研究 鴻海工業富聯最受矚

鉅亨網新聞中心 2024-05-20 17:50

中國《證券時報》報導，在上周四 (16 日) 為止一周，中國研調機構的個股數量有 1300 多檔，其中鴻海(2317-TW) 旗下的工業富聯 (601138-CN) 獲最高關注度，共 228 家研究該公司，包括 57 家基金、59 家券商、17 家私募、10 家保險資金及 29 家海外機構等，且因為認為中國科技股後市可期，投入研究的機構數量高達數百家。

根據《證券時報》旗下數據寶的資料，工業富聯的 AI 相關業務體量接近 600 億人民幣，約佔雲端計算總收入 30%，高於 2022 年 20%，今年 AI 貢獻該公司雲端計算總收入料將達 40%，AI 伺服器佔全球市佔率達 40%。工業富聯也透露，AI 伺服器市場規模還將保持高速成長態勢

根據 MIC 及 Trendforce 預估，去年全球 AI 伺服器出貨量逾 125 萬台，年增率超過 47%，今年將成長至 194 萬台，雲端服務商的資本支出也將大幅增加。全球前四大雲服務商資本支出調升，料將從去年 1400 億美元提升至今年的超過 2000 億美元。

在高速交換器、高速路由器方面，工業富聯營收也呈逐季升溫趨勢，資料中心 AI 化及網路升級趨勢推升高速交換器出貨增長，工業富聯在全球重量級客戶市佔率不斷成長的同時也持續拓展新客戶，目前主要客戶涵蓋全球，市場佔有率超過 75%。

此外，AI 概念股萬達資訊也獲得逾百家研調機構研究，該公司透露其機房總面積約 5000 平方公尺，一部分租給上海醫保使用，還有部分供自用及其它客戶使用，總共 130 多個機櫃。機房如果滿配的話，可以容納約 1000 個機櫃。

另外，中控技術、華峰測控、宏華數科、盛美上海等個股也獲得逾百家研調機構研究。中控技術表示，未來公司將繼續充分抓住發展機遇，深度融合 AI 技術，建構「AI + 數據」核心競爭力，實現數據價值最大化與客戶利益最大化，並將加速推動工業 AI 廣泛應用和落實，達成產業化發展，進而完成向工業 AI 公司的轉型升級。