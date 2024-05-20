中國發行30年期特別公債 值得買嗎？

鉅亨網新聞中心 2024-05-20 15:00

5 月 17 日上午，在 56 家金融機構承銷團進行競爭性招標後，首檔超長期特別公債票面利率出爐。

中國財政部表示，本期公債實際發行面值金額人民幣 400 億元，期限 30 年，經招標確定的票面利率為 2.57%，2024 年 5 月 20 日開始計息，招標結束後至 5 月 20 日進行分銷，5 月 22 日起上市交易。

Wind（萬得）的數據顯示，「24 特別國債 01」全場倍數為 3.9，邊際倍數為 382.6。「全場倍數中等偏上，此前國債投標倍數在 2 倍～3 倍附近居多。」一位市場人士指出，從利率及認購倍數等來看，首檔特別公債獲機構資金青睞。

招聯首席研究員董希淼認為，在「資產荒」背景下，超長期特別公債很大程度上起到為市場提供較為安全資產的作用，滿足銀行、理財公司等金融機構的需求，受到機構歡迎符合預期。

在各類資管商品收益率、存款利率持續下降的情況下，「一債難求」的情形持續上演，儲蓄國債「秒光」、「難搶」的消息引發市場關注。

需要指出的是，「此國債非彼國債」，雖然均是在持有到期時獲得穩定的本息收入，但不同於儲蓄國債，本次發行的超長期特別國債為記賬式國債。

對於兩者的區別，中國財政部說，儲蓄國債在存續期內不可上市交易，記賬式國債在存續期內可在市場進行交易。記賬式國債的交易價格隨市場行情波動，投資人買入後，可能因價格上漲獲得交易收益，也可能因價格下跌面臨虧損風險。

據《財經》雜誌報導，某股份行一名客戶經理說，根據該行 5 月 17 日發布的規定，風險等級 A3 及以上的客戶才能購買超長期特別公債。

「一般超長期國債都是機構買得多，個人比較少，」上述客戶經理表示，一方面，對個人而言，20 年、30 年、50 年的期限太長；另一方面，機構購買後在二級市場上可靈活交易，個人購買轉手相對困難。