歐美海運航線半個月漲價50% 「一櫃難求」還會持續多久？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-18 22:33

5 月本是國際海運市場傳統淡季，但今年情況有些反常，4 月底以來，歐洲、美洲航線運價漲幅普遍達到兩位數，部分航線運價暴漲近 50%，再次出現「一櫃難求」局面。

據《界面新聞》周六（18 日）報導，多位業界人士表示，此次漲價潮由紅海局勢、中國外貿企業搶出口、船東漲價等因素共同帶動，預計短期內運費仍會維持高點震盪，但運費持續大幅攀升的動力不足。

上海航運交易所的數據顯示，5 月 17 日，上海出口集裝箱運價指數報 2,520.76，較 4 月 26 日飆漲近 30%。

另外，截至 5 月 13 日，上海出口集裝箱結算運價指數歐洲航線（基本港）報 2,512.14 點，較 4 月 29 日上驟漲 15.5%，美西航線（基本港）報 2,508.00 點，較 4 月 29 日勁漲 38.4%。

上海鐵亨國際物流公司市場部總監張杰表示，這輪貨櫃船運價上漲從南美航線開始，逐漸延伸到北美、西非、歐洲航線。

他說，比亞迪位於巴西卡馬薩里市的大型生產基地綜合體，將於下半年投產，這個大型生產基地綜合體包含三座工廠，短期至少需要發往南美 2 萬個貨櫃，導致市場運力出現階段性短缺。中遠海運將一部分西非航線運力調去支持南美航線，又導致西非航線運價普漲。

「多個航線的漲幅（與上月相比）甚至達到 40%～50%。比如 4 月歐洲航線一個 40 英尺貨櫃的運價為 4,000 美金左右，5 月已經漲到 6,000 美金左右的水準，有些航線艙位出現了一櫃難求的情況，出口商很難訂得到理想的船期。」張杰指出。

巴西政府自 7 月起將陸續恢復此前對中國新能源車免徵的關稅。西安漢博格森供應鏈管理公司創始人范博說，近期中國新能源車製造商發往南美的訂單突然增多，這種突發需求打破了市場平衡，進而拉高市場價格。

壹航運創始人鐘哲超則表示，此次漲價在 4 月中旬就看到一些苗頭。上月以哈戰爭外溢風險陡增，期間伊朗扣押了一艘 15,000 標準櫃的大貨櫃船，葉門叛軍胡塞也放話要把襲擊範圍從紅海擴大到地中海，為後面漲價帶來了緊張氛圍。

最近半年來，紅海亂局一直是影響國際海運市場的一大負面因素。胡塞攻擊紅海與以色列、英美有關的商船，導致不少船隻繞道非洲南部好望角，這增加了航行時間和運費成本，也導致貨櫃難以及時回籠，一定程度上打破了航運市場平衡。

鐘哲超還表示，往年 5 月第二周國際航運市場的出貨量就開始回落了，但是今年很反常，漲價一直持續至今。

上次國際海運費率暴漲出現在新冠肺炎疫情期間，2020 年下半年起，受疫情影響，工廠、港口、碼頭復工率低，出口的貨櫃散落全球各地，回流不暢，導致供需失衡，推高運價，這種局面直到 2021 年年中才逐漸好轉。

業界人士認為，此次運價上漲時間不會持續太久，預估三個月內可以緩解。張杰表示，如果沒出現其他的「黑天鵝」事件，最快 7 月底海運價格會回歸正常水準。