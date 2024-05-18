〈能源盤後〉油價周線上升 WTI本月首次收登80 美元上方

鉅亨網編譯許家華 2024-05-18 06:19

國際油價周五 (17 日) 上漲，推升周線，促使美國基準的 WTI 原油價格本月首次收在每桶 80 美元上方，係因美中經濟數據提高原油需求走強的可能性。

本周美元走跌且美國原油供應連兩周下降，這同樣支撐油價上漲。

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 83 美分或 1.1%，收每桶 80.06 美元，為最近月 WTI 原油自 4 月 30 日以來最高收盤價，且本周上漲 2.3%。

7 交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 84 美分或 2.2%，收每桶 79.58 美元，為交易最活躍的 WTI 原油期貨。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 71 美分或近 0.9%，收每桶 83.98 美元，為最近月 Brent 原油自 4 月 30 日以來最高收盤價，且本周上漲 1.4%。

6 月交割的汽油期貨價格上漲 1.4%，收每加侖 2.57 美元，本周上漲 3%。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.7% ，收每加侖 2.49 美元，本周上漲 2.1%。

6 月交割的天然氣價格大漲近 5.3%，收每百萬 Btu 2.63 美元，本周上漲 16.6%。

市場驅動力

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 指出，汽油需求反彈回升至能源資訊局 (EIA) 數據的近期趨勢上方，眼下 OPEC + 政策決定的不確定性，以及中東和東歐地緣政治緊張局勢不斷升溫，油價在 4 月下旬起的大幅回調後，現在風險已轉向上行。

Richey 指出，OPEC+ 是否將政策延長至年底、6 月會議後 OPEC + 的前景或產量立場任何不可預見的警告，都將對價格構成上行威脅。與此同時，汽油需求再次下滑將構成下行威脅，尤其是在最近人們對經濟衰退的擔憂加劇的情況下。

美國周三發布通膨放緩的數據 (CPI)，重創美元，令美元跌至一個多月來最低水準。

Zaye 資本市場公司投資長 Naeem Aslam 表示，本周發布的美國 CPI 數據顯示通膨率放緩，「給那些認為油價下跌可能提振經濟活動的交易者帶來了一些希望，這應該會支撐油價。」

ICE 美元指數本周下跌 0.8%，有利於提升以美元計價的原油對非美元買家的吸引力。

ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 周五表示，通膨放緩的數據也強會 Fed 在不久的將來降息的可能性，導致美元兌其他主要貨幣貶值。儘管如此，石油交易商面臨的最大問號，以及中期可能的主要價格驅動因素，仍取決於對原油需求的預測。

EIA 據顯示美國商業原油庫存連續第二週下降，截至 5 月 10 日當周減少 250 萬桶，令本周原油價格獲得支撐，Evangelista 表示：「美國庫存比預期再少一些，增加原油需求提升的希望，但此消息帶來的上行空間因中國經濟的不確定性而遭限制。美國對中國商品徵收新的進口關稅後，這種疑慮加劇，加劇了對世界主要原油進口國需求的擔憂。」

中國國家統計局周五公布，4 月工業生產年增 6.7%，超出預期的 5.5% 成長，但零售額意外從上月的 3.1% 放緩至 2.3%。

XS.com 市場分析師 Samer Hasn 表示，這些數據「強化了中國經濟的分裂景象，但原油需求可能繼續增長，這可能令原油價格持續復甦。」

同時，天然氣期貨周五上漲，本周大幅收高。