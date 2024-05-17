〈美股早盤〉投資者態度謹慎 主要指數持平

鉅亨網新聞中心 2024-05-17 21:45

由於對聯準會寬鬆政策的押注減少，促使風險資產回調，亞歐股市周五偏向下行。同時，迷因熱潮再次出現轉折，GameStop 和 AMC Entertainment 都回吐了過去幾天的漲幅。

周五的普遍謹慎態度反映出，在政策制定者表示，通膨可能需要更長時間才能達到 2% 的目標之後，美國降息預期重新定價為 2024 年僅降息一次。投資者將於今天稍晚追蹤聯準會 Christopher Waller、Neel Kashkari 和 Mary Daly 的評論，以獲取有關政策路徑的進一步線索。

Equiti Capital 首席宏觀經濟學家 Stuart Cole 表示，市場現在正處於十字路口。由於各國央行都非常依賴數據，市場也將根據發布的每一項相關數據來調整預期。

瑞銀策略師指出，聯邦基金期貨市場目前預計，聯準會將在 2024 年降息約 51 個基點，這與其預期今年從 9 月開始兩次降息 25 個基點的基本情況相符。此外，4 月份美國零售額低於預期 (與 0.4% 的增長預期相比持平)，加上前幾個月的下調，都支持軟着陸的看法。

截至台北時間周五 21 時許：

道瓊指數上漲 22.34 點或 0.06%，暫報 39891.72 點

那斯達克上漲 2.20 點或 0.01%，暫報 16700.52 點

標普 500 上漲 2.21 點或 0.04%，暫報 5299.31 點

費半上漲 35.10 點或 0.70%，暫報 5052.64 點

台積電 ADR 上漲 0.80% 至每股 153.45 美元

十年期美債殖利率上漲 2 個基點，至 4.39%

紐約輕原油上漲 0.63%，至每桶 79.73 美元

布蘭特原油上漲 0.50%，至每桶 83.69 美元

黃金上漲 1.01%，至每盎司 2402.99 美元

美元指數上漲 0.20%，至 104.67

焦點個股：

GameStop (GME-US) 下跌 21.21%，至 21.80 美元

GameStop 預計第 1 季淨銷售額將較上年同期下降，因為客戶轉至線上購買電玩遊戲和收藏品，而該零售商主要依賴實體店。

在吉爾 (Keith Gill) 的 X 帳戶「Roaring Kitty」發布一系列新貼文後，該股再度成為散戶交易狂潮的一部分；該帳戶對 GameStop 的看漲呼籲是 2021 年迷因股狂潮的一個原因。

該公司表示，第 1 季淨銷售額預計在 8.72 至 8.92 億美元之間，低於去年同期的 12.37 億美元。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 0.48%，報 174.0 美元

最新報導指出，美國電動車大廠特斯拉正打算利用來自中國的特斯拉電動車數據，來推動特斯拉的全自動輔助駕駛 (FSD) 的全球開發工作。

兩位不願透露姓名的知情人士透露，為訓練 FSD 所需的演算法，特斯拉一直在制定於中國建立資料中心的計畫，他們跟另一名知情人士也指出，近期特斯拉仍在努力爭取中國監管機構批准，將其在中國的電動車產生的數據傳輸到國外，以用於全自動輔助駕駛 (FSD) 系統。

目前還不清楚特斯拉是否會選擇在當地建立資料中心並將中國數據往國外，或將其視為並行計畫。

Reddit(RDDT-US) 上漲 14.51%，報 64.56 美元

Reddit 與 OpenAI 建立了合作關係，將其內容引入聊天機器人 ChatGPT 和其他產品，同時也幫助這家社群媒體公司在其論壇中添加新的人工智慧功能。

兩家公司周四在一份聯合聲明中表示，該協議「將使 OpenAI 的人工智能工具能夠更好地理解和展示 Reddit 的內容，尤其是最近的話題」。

該協議允許 OpenAI 顯示 Reddit 的內容，並在其合作夥伴的數據上訓練人工智能系統。Reddit 還將為其用戶提供基於 OpenAI 創建的模型的新型 AI 工具，而 OpenAI 將在其合作夥伴的網站上投放廣告。

華爾街分析：

Bel Air 投資顧問公司董事長 Todd Morgan 表示，道指的顯著上漲超出了許多人的預期，經歷戰爭、經濟衰退、選舉、彈劾、金融危機等等，長期投資優質股票是積累財富的關鍵。

美國銀行策略師 Michael Hartnett 表示，隨着宏觀經濟形勢走弱，長期債券將在 2024 年晚些時候迎來反彈。他們在一份報告中表示，市場倉位、貨幣政策的下一步行動、以及一些經濟信號減弱對企業盈利構成的風險，為下半年「除債券外的一切交易」出現逆轉奠定了基礎。