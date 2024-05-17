中國出手救房市 大招連發 房地產股應聲飆漲

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-17 14:00

中國政府周五（17 日）出手救房市，連續發布多項房市利多，包括取消房貸利率下限、調降頭期款比率，激勵房地產股大漲。

何立峰：餘屋較多城市 政府可酌情收購

全國切實做好保交房工作視訊會議周五在北京登場，國務院副總理何立峰表示，商品房庫存較多城市，政府可以需定購，酌情以合理價格收購部分房屋，並把這些房子列入保障性住宅。

央行：取消全國層面首套住宅和二套住宅商業性個人房貸利率政策下限

央行周五發布調整商業性個人房貸利率政策的通知：

一、取消全國層面首套住宅和二套住宅商業性個人房貸利率政策下限。

二、中國人民銀行各省級分行按照因城施策原則，指導各省級市場利率定價自律機制，根據轄區內各城市房地產市場形勢及當地政府調控要求，自主確定是否設定轄區內各城市商業性個人房貸利率下限及下限水準（如有）。

三、銀行業金融機構應根據各省級市場利率定價自律機制確定的利率下限（如有），結合本機構經營狀況、客戶風險狀況等因素，合理確定每筆貸款的具體利率水準。此前相關規定與本通知不一致者，以本通知為準。

央行：首套住宅商業性個人房貸最低首付款比率不低於 15% 二套不低於 25%

中國人民銀行、國家金融監督管理總局周五發布通知，對於貸款購買住宅的居民家庭，首套住宅商業性個人房貸最低首付款比率調整為不低於 15%，第二套為不低於 25%。

在此基礎上，中國人民銀行各省級分行、國家金融監督管理總局各派出機構根據城市政府調控要求，按照因城施策原則，自主確定轄區各城市首套和二套住宅商業性個人房貸最低首付款比重下限。

多位分析師表示，首套和二套房首付比率均是歷史最低。中原地產首席分析師張大偉預判，未來北京等城市將大幅度降低首付比重和房貸利率。

央行下調住宅公積金貸款利率

央行周五發布調低個人住宅公積金貸款利率的通知，5 月 18 日起下調個人住宅公積金貸款利率 0.25 個百分點，5 年以上首套個人住宅公積金貸款利率調整為 2.85%。