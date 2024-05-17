經濟警訊！中國4月消費者支出意外減速

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-17 11:00

最新數據顯示，雖然中國 4 月工業生產的腳步加速，但消費者支出意外減速，凸顯中國經濟復甦動能不平均。

中國國家統計局周五（17 日）公布的數據顯示，4 月零售銷售年增 2.3%，增幅不如經濟學家原估的 3.7%。工業生產則年增 6.7%，增幅大於經濟學家預估的 5.5%。

具體數據如下：

4 月工業生產年增 6.7%，優於 3 月的 4.5%。

4 月零售銷售年增 2.3%，小於前值的 3.1%。

4 月城鎮調查失業率為 5%，較 3 月降 0.2 個百分點。

1～4 月全國固定資產投資年增 4.2%，不如經濟學家預測的 4.6%。

1～4 月全國房地產開發投資年降 9.8%。

國家統計局新聞發言人劉愛華周五說，工業、進出口增速加快，就業物價總體改善，企業預期一直保持在景氣區間，高品質發展穩步推進，經濟運行總體穩定，延續了回升態勢。

不過，劉愛華也坦言：「當前外部環境的複雜性、嚴峻性和不確定性明顯上升，國內有效需求不足，企業經營壓力較大，風險隱患較多等問題猶存，國內大循環不夠順暢，回升向好基礎需要加固。」

中國的消費成長乏力，可能會加劇企業設備與家庭電器升級計畫的急迫性，上月底各城市也開始推出補貼措施，包括購車補貼。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟（Bruce Pang）說，消費品「以舊換新」計畫的效果尚未顯現，不確定的經濟前景可能會抑制消費。 他說：「整體而言，消費者的預期還沒出現變化。」

此外，中國政府已表示，將提出更多支持措施。政府將在周五開始發售第一批超長期特別公債，以籌資支撐經濟。

另《彭博》周三披露，消息人士表示，中國國務院正在徵詢幾個省和政府機關的意見。政府已經推動了幾個消化餘屋的試點計畫，而最新計畫的規模會更大。

兩位知情人士說，政府將要求國有銀行提供貸款，支持各地國有企業向建商收購待售屋，而部分待售屋會變成保障房。