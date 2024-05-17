中俄元首在中南海會談 習近平：支持召開俄烏國際和會

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-17 09:00

中國國家主席習近平周四（16 日）晚間在中南海同俄羅斯總統普丁舉行小範圍會晤，就共同關心的戰略性問題進行深入交流，習近平說，支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、公平討論所有方案的國際和會。

據《央視》報導，習近平表示，當今世界面臨百年未有之大變局，進入新的動盪變革期。面對不斷演進的國際大變局、大亂局，中國始終保持戰略定力。在中國共產黨領導下，中國人民克服各種困難挑戰，努力推進高品質發展和中國式現代化。

習近平說，願同俄羅斯以及其他國家一道，加強團結合作，引領全球治理走向正確方向，共同維護國際公平正義，促進世界和平和共同發展。

習近平也闡述了中方對烏克蘭戰爭的立場，強調處理任何重大問題，既要治標，也要治本；既要謀當下，也要計長遠。中方提出全球安全倡議，核心是倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀。

習近平指出，解決烏克蘭危機的根本之策，是建立均衡、有效、可持續的新型安全架構。中方支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、公平討論所有方案的國際和會，推動早日政治解決烏克蘭問題，願繼續為此發揮建設性作用。