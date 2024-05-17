【袁志峰專欄】美國通脹受控帶動環球股市尋頂

袁志峰 2024-05-17 04:50

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1) 股市前景

美國通脹低於預期帶動歐美主要股市隔晚創歷史新高，周四港股顯著上揚，利率敏感的銀行及地產股領漲，恒指再創逾 9 個月新高，大市成交突破 2000 億元，創去年 1 月以來新高，南向資金轉淨買入。近期港股上升主要受資金推動，基本因素並無明顯好轉。基於恒指持續技術超買，建議投資者減持倉位，鎖定利潤。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指高開 189 點，早盤震盪走高，午後最多曾漲 369 點至 19443 點，創 9 個月新高，尾市回軟，收報 19376 點，升 302 點或 1.6%。成交額按日增 43% 至 2049 億元，創去年 1 月以來新高，4 月份日均成交額 1123 億元。

港股通南向資金轉淨買入約 40 億元，中國銀行 (3988)、騰訊(700) 及建設銀行 (939) 錄得 22.2、11.4 及 5.7 億元淨買入，盈富基金 (2800)、恒生國指(2828) 及美團 (3690) 錄得 17.7、5.3 及 5.2 億元淨賣出。5 月以來累積淨買入 240 億元，4 月淨買入 804 億元。

恒指升 1.6%，成份股 59 升 19 跌 4 持平。龍湖集團 (960) 及中國平安 (2318) 漲逾 10% 及 7%，為升幅最大藍籌。銀河娛樂 (27)、中國人壽(2628) 及建設銀行 (939) 升逾 6%。工商銀行 (1398)、招商銀行(3968)、碧桂園服務(6098) 及華潤萬象生活 (1209) 升逾 5%。

中國銀行 (3988)、中國海外發展(688) 及恒基地產 (12) 升逾 4%。華潤置地 (1109)、恒生銀行(11)、九龍倉置業(1997) 及新世界發展 (17) 升逾 3%。創科實業 (669) 及阿里 (9988) 跌逾 5% 及 3%，為跌幅最大藍籌。東方海外 (316)、萬洲國際(288) 及申洲國際 (2313) 跌逾 2%。

恒生科指升 0.8%，收報 4072 點，成份股 16 升 12 跌 2 持平。大型科技股漲跌不一，阿里 (9988) 跌逾 3%，京東 (9618) 及快手 (1024) 升逾 2% 及 1%，騰訊 (700) 及美團 (3690) 漲 4% 及 3%，為升幅最大成份股。閱文集團 (772)、京東健康(6618)、東方甄選(1797) 及攜程 (9961) 升逾 2%。商湯 (20) 及同程旅行 (780) 跌逾 4% 及 3%，為跌幅最大成份股。理想汽車 (2015) 及眾安在線 (6060) 跌逾 2%。

板塊方面，內房、物管、水泥、內銀、內險、本地銀行及地產股跑贏大市，漲幅居前。萬科企業 (2205) 升 16%，融創中國 (1918) 及龍湖集團 (960) 升逾 10%。綠城服務 (2869) 升逾 13%，中海物業 (2669) 及雅生活服務 (3319) 升逾 9%。海螺水泥 (914)、華潤建材(1313) 及中國建材 (3323) 升 7%-10%。

鋰電池、石油及航運股逆市下跌，跌幅居前。贛鋒鋰業 (1772) 及天齊鋰業 (9696) 跌逾 3% 及 2%。中石油 (857) 及中海油 (883) 跌 1%。太平洋航運 (2343) 及東方海外 (316) 跌逾 4% 及 2%。

周四上証指數高開 0.2%，早盤做好，午後最多曾漲 0.6%，尾市回落，曾一度倒跌 0.1%，收報 3122.40 點，升 0.1%。深証成指升 0.2%。科創 50 指數跌 0.4%。滬深兩市總成交約 8500 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 900 億元，4 月份日均成交額約 9100 億元。滬深股通北向交易轉淨買入約 61 億元，5 月以來累積淨賣出 3 億元，4 月淨買入 60 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

彭博引述消息人士稱，國務院將召集住建部、金融監管機構、地方政府和國有銀行高層等，周五舉行視像會議討論樓市政策，包括化解房地產庫存的計劃。(信報)

4) 個股訊息

京東集團 (9618) 公布，截至今年 3 月底止第一季度，按非美國通用會計準則，首季歸屬普通股股東的淨利潤 88.99 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 17.2%。期內，總收入 2600.49 億元，按年升 7.0%。(信報)

百度集團 (9888) 公布，今年第一季度按非公認會計準則，盈利 70.11 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年升 22.4%。總收入 315.13 億元，按年升 1.2%。核心收入為 238 億元，按年增長 4%。(信報)

京東健康 (6618) 公布，第一季按非國際財務報告準則，經營盈利 7.54 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年跌 34.8%。期內，收入 132.67 億元，按年跌 4.9%。(信報)