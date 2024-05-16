建通受惠銅價上漲Q2估轉盈 四大利基挹注今年營運逐季增

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-16 18:39

建通第一季因銅價回檔、因此提列原料跌價損失，但第二季銅價走揚，近期更站穩 1 萬美元大關，建通先前提列損失可望回沖外，公司也陸續跟客戶調漲報價，漲幅上看 1 成，5 月起就可望看到相關效益，預計到第三季會更加明顯。

此外，建通看好，下半年將有多項利基將逐漸發酵，首先是中國家用和類似用途絕緣端子新安規標準提出，預計三年內全面切換為絕緣端子，由於未來生產技術門檻難度提高、設備要求提升，中低端生產者面臨生存挑戰。

建通表示，新安規標準提出後，將會迎來端子行業百年一見重新洗牌，加上建通擁有專利項目佈局，預期將建通大幅增加營收，該案於 5 月底前已初步定案，預計將於 7 月公布，建通預估最快今年第四季開始出貨。

建通台灣高雄煉銅新廠方面，公司表示，已出貨微晶銅桿，未來將有銅排、平板材出貨，產品組合多元化，目前異型材客戶正在切換材料認證，預計第三季起將明顯挹注營收。