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鉅亨速報

盤後速報 - 沛波(6248)下週(5月23日)除息2元，預估參考價32.4元

鉅亨網新聞中心 2024-05-16 17:05

沛波(6248-TW)下週(5月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(5月16日)收盤價34.40元計算，預估參考價為32.4元，息值合計為2.0元，股息殖利率5.81%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

沛波(6248-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼材二次加工業、建材批發業、建材零售業。近5日股價下跌2.13%，櫃買市場加權指數下跌0.89%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/05/23 34.40 2.0 5.81% 0.0
2023/06/07 29.35 1.8191 6.2% 0.0
2022/06/09 22.35 1.2 5.37% 0.0
2021/08/03 25.15 1.1986 4.77% 0.0
2020/09/08 29.0 2.2 7.59% 0.0

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