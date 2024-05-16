盤後速報 - 沛波(6248)下週(5月23日)除息2元，預估參考價32.4元
鉅亨網新聞中心 2024-05-16 17:05
沛波(6248-TW)下週(5月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(5月16日)收盤價34.40元計算，預估參考價為32.4元，息值合計為2.0元，股息殖利率5.81%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
沛波(6248-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼材二次加工業、建材批發業、建材零售業。近5日股價下跌2.13%，櫃買市場加權指數下跌0.89%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/05/23
|34.40
|2.0
|5.81%
|0.0
|2023/06/07
|29.35
|1.8191
|6.2%
|0.0
|2022/06/09
|22.35
|1.2
|5.37%
|0.0
|2021/08/03
|25.15
|1.1986
|4.77%
|0.0
|2020/09/08
|29.0
|2.2
|7.59%
|0.0
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